Самый популярный пароль в 2025 году в Украине — admin

Пароль «123456», долгие годы возглавлявший рейтинги слабых комбинаций, на этот раз уступил первую позицию. В 2025 году самым распространённым паролем среди украинских пользователей стал «admin»,. Такие данные содержатся в седьмом ежегодном исследовании «200 самых распространенных паролей», которое подготовили NordPass и NordStellar. В рамках анализа компании не только собрали глобальную статистику, но сравнили подход к созданию паролей у разных поколений.

Рейтинг самых популярных паролей в Украине

В рейтинге, составленном для Украины, первые строчки занимают знакомые цифровые последовательности и простые словесные комбинации. Распространенность подобных паролей свидетельствует о том, что значительная часть пользователей продолжает игнорировать рекомендации специалистов по кибербезопасности, много лет подчеркивающих уязвимости простейших комбинаций перед атаками перебором.

Среди наиболее часто встречающихся в Украине двадцати паролей преобладают наборы цифр от «123456» и «1234567890» до «111111» и «123123». В список также вошли англоязычное «password» и его украинский вариант «пароль».

Рейтинг самых популярных паролей в мире

На мировом уровне чаще всего используется пароль «123456». Второе место занимает «admin», а третьим по популярности стала комбинация «12345678». Подобные варианты, включающие числовые ряды от «12345» до «1234567890», доминируют в рейтингах многих стран наравне со слабыми комбинациями, как «qwerty123».

Тренд на новые пароли

В отчете этого года наблюдается рост использования специальных символов. Если в прошлом году в глобальном списке их было всего шесть, то в этот раз таких паролей насчитано тридцать два. Чаще всего к паролям добавляется символ «@». В то же время, даже с такими символами распространенные варианты остаются простыми и мало защищенными: среди них «P@ssw0rd», «Admin@123» и «Abcd@1234».

Слово «password» продолжает оставаться одним из самых употребительных в мире. Его разные языковые вариации фиксируются почти в каждой стране, где проводилось исследование. В разных регионах пользователи выбирают местные соответствия, среди которых словацкое heslo, финское salasana, французское motdepasse и испанское contraseña.

Переход к использованию ключей доступа – биометрического метода аутентификации – еще не стал массовым, поэтому вопрос надежности паролей остается критически важным. По оценкам, около 80 % утечек данных связаны с использованием слабых, похищенных или повторяющихся паролей.

Исследование подчеркнуло и интересную социальную тенденцию: выросшие с цифровыми технологиями поколения не демонстрируют автоматического понимания правил безопасности. Поведение 18-летних пользователей в формировании паролей почти не отличается от привычек пожилых людей. Самые частые комбинации – «12345» и «123456» – остаются типичными для всех возрастов. Разница состоит в использовании имен. Младшие поколения редко применяют его в паролях, тогда как у поколения X и старших групп такая практика встречается гораздо чаще. У пользователей поколения X самым популярным именем стало Veronica, среди бэби-бумеров преобладает Maria, а у молчаливого поколения Susana.

Как обезопасить свои учетные записи

Разработчики напоминают, что улучшить уровень безопасности можно благодаря соблюдению базовых принципов. Они рекомендуют формировать длинные и сложные пароли из случайных символов и не повторять их на разных сервисах. Также отмечается необходимость регулярно проверять свои пароли, использовать менеджеры для их хранения и включать многофакторную аутентификацию, что добавляет дополнительный уровень защиты даже в случае компрометации основного пароля.

В отчете отмечается, что аналитика была проведена на основе данных об утечках, зафиксированных в период с сентября 2024 года по сентябрь 2025-го. Исследователи отмечают, что в процессе не собирали и не покупали персональную информацию, а использовали только статистически обработанные данные из открытых источников и хранилищ даркнета.