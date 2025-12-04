  

Найпопулярніший пароль у 2025 році в Україні – admin

04.12.25

password

 

Пароль «123456», який довгі роки очолював рейтинги слабких комбінацій, цього разу поступився першою позицією. 2025 року найпоширенішим паролем серед українських користувачів став «admin». Такі дані містяться у сьомому щорічному дослідженні “200 найпоширеніших паролів”, яке підготували NordPass та NordStellar. У рамках аналізу компанії не лише зібрали глобальну статистику, а й порівняли підхід до створення паролів у різних поколінь.

 

Рейтинг найпопулярніших паролів в Україні

 

У рейтингу, складеному для України, перші рядки займають знайомі цифрові послідовності та прості словесні комбінації. Поширеність подібних паролів свідчить про те, що значна частина користувачів продовжує ігнорувати рекомендації фахівців з кібербезпеки, які багато років наголошують на вразливості найпростіших комбінацій перед атаками перебором.

 

Серед двадцяти паролів, що найчастіше зустрічаються в Україні, переважають набори цифр від «123456» і «1234567890» до «111111» і «123123». До списку також увійшли англомовне “password” та його український варіант “пароль”.

 

Рейтинг найпопулярніших паролів у світі

 

На світовому рівні найчастіше використовується пароль “123 456”. Друге місце посідає “admin”, а третім за популярністю стала комбінація “12345678”. Подібні варіанти, що включають числові ряди від 12345 до 1234567890, домінують у рейтингах багатьох країн нарівні зі слабкими комбінаціями, як qwerty123.

 

Тренд на нові паролі

 

У звіті цього року спостерігається зростання використання спеціальних символів. Якщо торік у глобальному списку їх було лише шість, то цього разу таких паролів нараховано тридцять два. Найчастіше до паролів додається символ @. У той же час, навіть з такими символами поширені варіанти залишаються простими та мало захищеними: серед них P@ssw0rd, Admin@123 та Abcd@1234.

 

Слово «password» продовжує залишатися одним із найуживаніших у світі. Його різні мовні варіації фіксуються майже кожної країни, де проводилося дослідження. У різних регіонах користувачі вибирають місцеві відповідності, серед яких словацьке heslo, фінське salasana, французьке motdepasse та іспанське contraseña.

 

Перехід до використання ключів доступу – біометричного методу аутентифікації – ще не став масовим, тому питання надійності паролів залишається важливим. За оцінками, близько 80 % витоків даних пов’язані з використанням слабких, викрадених або повторюваних паролів.

 

Дослідження підкреслило й цікаву соціальну тенденцію: покоління, що виросли з цифровими технологіями, не демонструють автоматичного розуміння правил безпеки. Поведінка 18-річних користувачів у формуванні паролів майже не відрізняється від звичок людей похилого віку. Найчастіші комбінації – «12345» і «123456» – залишаються типовими для будь-якого віку. Різниця полягає у використанні імен. Молодші покоління рідко застосовують його у паролях, тоді як у покоління X та старших груп така практика зустрічається набагато частіше. У користувачів покоління X найпопулярнішим ім’ям стало Veronica, серед бебі-бумерів переважає Maria, а у мовчазного покоління Susana.

 

Як убезпечити свої облікові записи

 

Розробники нагадують, що покращити рівень безпеки можна завдяки дотриманню базових принципів. Вони рекомендують формувати довгі та складні паролі з випадкових символів та не повторювати їх на різних сервісах. Також наголошується на необхідності регулярно перевіряти свої паролі, використовувати менеджери для їх зберігання та включати багатофакторну автентифікацію, що додає додатковий рівень захисту навіть у разі компрометації основного пароля.

 

У звіті наголошується, що аналітика була проведена на основі даних про витоки, зафіксовані у період з вересня 2024 року по вересень 2025-го. Дослідники зазначають, що в процесі не збирали та не купували персональну інформацію, а використовували лише статистично оброблені дані з відкритих джерел та сховищ даркнету.


