Найпопулярніший пароль у 2025 році в Україні – admin   

Найпопулярніший пароль у 2025 році в Україні – admin04.12.25
Пароль «123456», який довгі роки очолював рейтинги слабких комбінацій, цього разу поступився першою позицією. 2025 року найпоширенішим паролем серед українських користувачів став «admin». Такі дані містяться у сьомому щорічному дослідженні “200 найпоширеніших паролів”, яке підготували NordPass та NordStellar. У рамках аналізу компанії не лише зібрали глобальну статистику, а й порівняли підхід до створення паролів у різних поколінь.
Рейтинг найпопулярніших паролів в Україні
У рейтингу, складеному для України, перші рядки займають знайомі цифрові послідовності та прості словесні комбінації. Поширеність подібних паролів свідчить про те, що значна частина користувачів продовжує ігнорувати рекомендації фахівців з кібербезпеки, які багато років наголошують на вразливості найпростіших комбінацій перед атаками перебором.
Серед двадцяти паролів, що найчастіше зустрічаються в Україні, переважають набори цифр від «123456» і «1234567890» до «111111» і «123123». До списку також увійшли англомовне “password” та його український варіант “пароль”.
Рейтинг найпопулярніших паролів у світі
На світовому рівні найчастіше використовується пароль “123 456”. Друге місце посідає “admin”, а третім за популярністю стала комбінація “12345678”. Подібні варіанти, що включають числові ряди від 12345 до 1234567890, домінують у рейтингах багатьох країн нарівні зі слабкими комбінаціями, як qwerty123.
Тренд на нові паролі
У звіті цього року спостерігається зростання використання спеціальних символів. Якщо торік у глобальному списку їх було лише шість, то цього разу таких паролів нараховано тридцять два. Найчастіше до паролів додається символ @. У той же час, навіть з такими символами поширені варіанти залишаються простими та мало захищеними: серед них P@ssw0rd, Admin@123 та Abcd@1234.
Слово «password» продовжує залишатися одним із найуживаніших у світі. Його різні мовні варіації фіксуються майже кожної країни, де проводилося дослідження. У різних регіонах користувачі вибирають місцеві відповідності, серед яких словацьке heslo, фінське salasana, французьке motdepasse та іспанське contraseña.
Перехід до використання ключів доступу – біометричного методу аутентифікації – ще не став масовим, тому питання надійності паролів залишається важливим. За оцінками, близько 80 % витоків даних пов’язані з використанням слабких, викрадених або повторюваних паролів.
Дослідження підкреслило й цікаву соціальну тенденцію: покоління, що виросли з цифровими технологіями, не демонструють автоматичного розуміння правил безпеки. Поведінка 18-річних користувачів у формуванні паролів майже не відрізняється від звичок людей похилого віку. Найчастіші комбінації – «12345» і «123456» – залишаються типовими для будь-якого віку. Різниця полягає у використанні імен. Молодші покоління рідко застосовують його у паролях, тоді як у покоління X та старших груп така практика зустрічається набагато частіше. У користувачів покоління X найпопулярнішим ім’ям стало Veronica, серед бебі-бумерів переважає Maria, а у мовчазного покоління Susana.
Як убезпечити свої облікові записи
Розробники нагадують, що покращити рівень безпеки можна завдяки дотриманню базових принципів. Вони рекомендують формувати довгі та складні паролі з випадкових символів та не повторювати їх на різних сервісах. Також наголошується на необхідності регулярно перевіряти свої паролі, використовувати менеджери для їх зберігання та включати багатофакторну автентифікацію, що додає додатковий рівень захисту навіть у разі компрометації основного пароля.
У звіті наголошується, що аналітика була проведена на основі даних про витоки, зафіксовані у період з вересня 2024 року по вересень 2025-го. Дослідники зазначають, що в процесі не збирали та не купували персональну інформацію, а використовували лише статистично оброблені дані з відкритих джерел та сховищ даркнету.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Колонка давно перестала бути просто аксесуаром для смартфона. Вона стала інструментом для створення атмосфери — від камерної зустрічі до масштабної вечірки
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Найпопулярніший пароль у 2025 році в Україні – admin безпека дослідження події в Україні
Серед двадцяти паролів, що найчастіше зустрічаються в Україні, переважають набори цифр від «123456» і «1234567890» до «111111» і «123123».
Samsung Galaxy TriFold – перший у світі серійний смартфон, що складається втричі смартфон
Samsung офіційно представила Galaxy TriFold – свій перший смартфон із потрійним складанням. Після численних витоків та демонстрації прототипів компанія показала фінальний серійний варіант
Найпопулярніший пароль у 2025 році в Україні – admin
OpenAI додасть рекламу в ChatGPT
Китайці представили свої DDR5 та LPDDR5X
Belkin випустила GaN-зарядку BoostCharge Pro потужністю 70 Вт
Microsoft та Crocs представили лімітовані Xbox-крокси за $80
Xiaomi S40 Pro з потужністю 15 000 Па почала продаватися в Європі
Audi повертає фізичні кнопки на кермо нових моделей
Alibaba представила розумні окуляри зі змінними акумуляторами
Точка доступу на смартфонах Samsung Galaxy отримає підтримку 6 ГГц
YouTube дасть можливість самостійно формувати стрічку рекомендацій