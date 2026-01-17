Самые популярные статьи Википедии в 2025 году   

Самые популярные статьи Википедии в 2025 году17.01.26
В 2025 году пользователи украинской «Википедии» активно интересовались материалами об Украине и Киеве, искали информацию об известных политиках и публичных лицах, а также регулярно обращались к статьям, связанным со школьной программой. Об этом говорится в отчете общественной организации «Викимедиа Украина».
Лидеры по количеству просмотров
Самой популярной статьей украинского раздела Википедии в 2025 году стала страница Украина, которую за год просмотрели более 765 тысяч раз. Вторую и третью позиции по посещаемости поделили материалы о Киеве и об убитом украинском политике Андрее Парубии — каждый из них собрал около полумиллиона просмотров.
В первую пятерку также вошли статьи о Дональде Трампе и Тарасе Шевченко. В десятке самых популярных оказались и другие современные украинцы, в частности, боксер Александр Усик, премьер-министр Юлия Свириденко, певец Степан Гига и президент Владимир Зеленский.
Интерес к войне и силам обороны
Заметную часть просмотров традиционно собрали материалы, посвященные российско-украинской войне и Силам обороны Украины. Среди них наибольшее внимание читателей привлекла статья о 3-й штурмовой бригаде, которую просмотрели 264 тысячи раз. Несколько меньше интереса получили страницы о Вооруженных силах Украины и бригаде «Азов», также вошедших в число самых читаемых в этой тематической категории.
Сериалы, фильмы и новостные темы
Среди развлекательного контента украинцы чаще всего обращались к статьям о сериалах. Лидерами стали американский проект «Удивительные чудеса» и украинский сериал «Поймать Кайдаша». Самым популярным фильмом года в украинской Википедии оказалась лента Ты – космос.
Читатели также активно пересматривали материалы, относящиеся к актуальным новостям. В частности, в десятку самых популярных статей о городах и странах неожиданно вошла страница о Гренландии. Традиционно наблюдались и всплески интереса к статьям о людях, умерших в течение года.
Что отражает этот рейтинг
По словам заместителя председателя правления ОО Викимедиа Украина и администратора украинской Википедии Николая Козленко, перечень самых популярных статей хорошо иллюстрирует общественные интересы украинцев. Пользователи часто ищут информацию о резонансных событиях, таких как убийство Андрея Парубия или смерть Степана Гиги, интересуются назначениями новых политических фигур, спортивными достижениями Александра Усика или боевыми успехами отдельных подразделений и командиров.
Он также отметил, что хотя интерес к темам из школьной программы несколько снизился, вероятно из-за распространения инструментов искусственного интеллекта, ряд статей остается стабильно популярным. Среди них материалы об Украине, Тарасе Шевченко, сексуальность и воинские звания. В то же время, в 2025 году появились и неожиданные тенденции: например, статья о Третьей мировой войне впервые опередила по популярности материалы о Первой и Второй мировых войнах.
Общий контекст
Для сравнения, в 2024 году больше всего просмотров в украинской «Википедии» имели статьи об Александре Сырском, Александре Усике и Тарасе Шевченко. По данным Фонда Викимедиа, общая посещаемость энциклопедии постепенно уменьшается. Среди основных причин называют активное распространение генеративного искусственного интеллекта и изменение привычек поиска информации. Поисковые системы все чаще предоставляют готовые ответы в виде ШИ-резюме, а младшая аудитория все чаще обращается к коротким видеоформатам в социальных сетях.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Самые популярные статьи Википедии в 2025 году рейтинг сервис события в Украине
В 2025 году пользователи украинской «Википедии» активно интересовались материалами об Украине и Киеве, искали информацию об известных политиках и публичных лицах, а также регулярно обращались к статьям, связанным со школьной программой
Samsung Galaxy A07 5G с экраном 120 Гц и аккумулятором на 6000 мАч станет одним из самых доступных смартфонов компании Samsung смартфон
Samsung анонсировала новое доступное 5G‑устройство Galaxy A07 5G. Модель станет одним из самых доступных смартфонов компании с поддержкой 5G в 2026 году
Самые популярные статьи Википедии в 2025 году
Samsung Galaxy A07 5G с экраном 120 Гц и аккумулятором на 6000 мАч станет одним из самых доступных смартфонов компании
Micron 3610 NVMe – первый потребительский PCIe 5.0 SSD накопитель на базе QLC-памяти
Аудиосистема Redmi Soundbar Speaker 2 Pro — бюджетная модель от Xiaomi с беспроводным сабвуфером
JBL представила три новых игровых гарнитуры серии Quantum
Не только память. Блоки питания и системы охлаждения тоже подорожают
Battlefield 6 потеряла 90 % активных игроков
HP OmniBook, OmniStudio X и Chromebook представлены на CES 2026
NASA отправит астронавтов на Луну впервые за последние 50 лет
Смартфоны Samsung Galaxy уже поддерживают спутниковую связь Starlink Direct to Cell от Киевстар
Итоги работы Ajax Systems за 2025 год
Вставить гиперссылку в текст Microsoft Word станет проще
Meizu 22 Next — компактный ИИ-датчик настроения пользователя
Что представила Motorola на CES 2026