Самые популярные статьи Википедии в 2025 году

В 2025 году пользователи украинской «Википедии» активно интересовались материалами об Украине и Киеве, искали информацию об известных политиках и публичных лицах, а также регулярно обращались к статьям, связанным со школьной программой. Об этом говорится в отчете общественной организации «Викимедиа Украина».

Лидеры по количеству просмотров

Самой популярной статьей украинского раздела Википедии в 2025 году стала страница Украина, которую за год просмотрели более 765 тысяч раз. Вторую и третью позиции по посещаемости поделили материалы о Киеве и об убитом украинском политике Андрее Парубии — каждый из них собрал около полумиллиона просмотров.

В первую пятерку также вошли статьи о Дональде Трампе и Тарасе Шевченко. В десятке самых популярных оказались и другие современные украинцы, в частности, боксер Александр Усик, премьер-министр Юлия Свириденко, певец Степан Гига и президент Владимир Зеленский.

Интерес к войне и силам обороны

Заметную часть просмотров традиционно собрали материалы, посвященные российско-украинской войне и Силам обороны Украины. Среди них наибольшее внимание читателей привлекла статья о 3-й штурмовой бригаде, которую просмотрели 264 тысячи раз. Несколько меньше интереса получили страницы о Вооруженных силах Украины и бригаде «Азов», также вошедших в число самых читаемых в этой тематической категории.

Сериалы, фильмы и новостные темы

Среди развлекательного контента украинцы чаще всего обращались к статьям о сериалах. Лидерами стали американский проект «Удивительные чудеса» и украинский сериал «Поймать Кайдаша». Самым популярным фильмом года в украинской Википедии оказалась лента Ты – космос.

Читатели также активно пересматривали материалы, относящиеся к актуальным новостям. В частности, в десятку самых популярных статей о городах и странах неожиданно вошла страница о Гренландии. Традиционно наблюдались и всплески интереса к статьям о людях, умерших в течение года.

Что отражает этот рейтинг

По словам заместителя председателя правления ОО Викимедиа Украина и администратора украинской Википедии Николая Козленко, перечень самых популярных статей хорошо иллюстрирует общественные интересы украинцев. Пользователи часто ищут информацию о резонансных событиях, таких как убийство Андрея Парубия или смерть Степана Гиги, интересуются назначениями новых политических фигур, спортивными достижениями Александра Усика или боевыми успехами отдельных подразделений и командиров.

Он также отметил, что хотя интерес к темам из школьной программы несколько снизился, вероятно из-за распространения инструментов искусственного интеллекта, ряд статей остается стабильно популярным. Среди них материалы об Украине, Тарасе Шевченко, сексуальность и воинские звания. В то же время, в 2025 году появились и неожиданные тенденции: например, статья о Третьей мировой войне впервые опередила по популярности материалы о Первой и Второй мировых войнах.

Общий контекст

Для сравнения, в 2024 году больше всего просмотров в украинской «Википедии» имели статьи об Александре Сырском, Александре Усике и Тарасе Шевченко. По данным Фонда Викимедиа, общая посещаемость энциклопедии постепенно уменьшается. Среди основных причин называют активное распространение генеративного искусственного интеллекта и изменение привычек поиска информации. Поисковые системы все чаще предоставляют готовые ответы в виде ШИ-резюме, а младшая аудитория все чаще обращается к коротким видеоформатам в социальных сетях.