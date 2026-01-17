Найпопулярніші статті Вікіпедії у 2025 році

У 2025 році користувачі української «Вікіпедії» активно цікавилися матеріалами про Україну та Київ, шукали інформацію про відомих політиків та публічних осіб, а також регулярно зверталися до статей, пов’язаних зі шкільною програмою. Про це йдеться у звіті громадської організації “Вікімедіа Україна”.

Лідери за кількістю переглядів

Найпопулярнішою статтею українського розділу Вікіпедії у 2025 році стала сторінка України, яку за рік переглянули понад 765 тисяч разів. Другу та третю позиції щодо відвідуваності поділили матеріали про Київ та про вбитого українського політика Андрія Парубію — кожен із них зібрав близько півмільйона переглядів.

У першу п’ятірку також увійшли статті про Дональда Трампа та Тараса Шевченка. У десятці найпопулярніших виявилися й інші сучасні українці, зокрема боксер Олександр Усік, прем’єр-міністр Юлія Свириденко, співак Степан Гіга та президент Володимир Зеленський.

Інтерес до війни та сил оборони

Помітну частину переглядів традиційно зібрали матеріали, присвячені російсько-українській війні та Силам оборони України. Серед них найбільшу увагу читачів привернула стаття про 3-ю штурмову бригаду, яку переглянули 264 тисячі разів. Дещо менше інтересу отримали сторінки про Збройні сили України та бригаду «Азов», які також увійшли до числа найбільш читаних у цій тематичній категорії.

Серіали, фільми та теми новин

Серед розважального контенту українці найчастіше зверталися до статей про серіали. Лідерами стали американський проект «Дивовижні дива» та український серіал «Впіймати Кайдаша». Найпопулярнішим фільмом року в українській Вікіпедії виявилася стрічка Ти – космос.

Читачі також активно переглядали матеріали, які стосуються актуальних новин. Зокрема, до десятки найпопулярніших статей про міста та країни несподівано увійшла сторінка про Гренландію. Традиційно спостерігалися і сплески інтересу до статей про людей, які померли протягом року.

Що відображає цей рейтинг

За словами заступника голови правління ГО Вікімедіа Україна та адміністратора української Вікіпедії Миколи Козленка, перелік найпопулярніших статей добре ілюструє суспільні інтереси українців. Користувачі часто шукають інформацію про резонансні події, такі як вбивство Андрія Парубія чи смерть Степана Гіги, цікавляться призначеннями нових політичних постатей, спортивними досягненнями Олександра Усика чи бойовими успіхами окремих підрозділів та командирів.

Він також зазначив, що хоча інтерес до тем зі шкільної програми дещо знизився, ймовірно через поширення інструментів штучного інтелекту, низка статей залишається стабільно популярною. Серед них матеріали про Україну, Тараса Шевченка, сексуальність та військові звання. У 2025 році з’явилися й несподівані тенденції: наприклад, стаття про Третю світову війну вперше випередила за популярністю матеріали про Першу та Другу світові війни.

Спільний контекст

Для порівняння, у 2024 році найбільше переглядів в українській «Вікіпедії» мали статті про Олександра Сирського, Олександра Усика та Тараса Шевченка. За даними Фонду Вікімедіа, загальна відвідуваність енциклопедії поступово зменшується. Серед основних причин називають активне поширення генеративного штучного інтелекту та зміну звичок пошуку інформації. Пошукові системи все частіше надають готові відповіді у вигляді ШІ-резюме, а молодша аудиторія все частіше звертається до коротких відеоформатів у соціальних мережах.