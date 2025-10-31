Samsung впервые показала Galaxy Z TriFold — втрое складываемый смартфон31.10.25
Samsung впервые публично продемонстрировала свой первый смартфон формата TriFold, о котором давно ходили слухи. Премьера состоялась в Южной Корее на выставке K-Tech Showcase в рамках саммита APEC 2025, где устройство было представлено под названием Galaxy Z TriFold.
Новинку показывали только за стеклом – гости и журналисты не получили возможности взять устройство в руки, однако именно этот показ стал первым подтверждением того, что долгожданный TriFold от Samsung действительно существует.
По данным, уже появившимся в сети, диагональ экрана Galaxy Z TriFold в полностью раскрытом виде составляет около 10 дюймов — это сопоставимо с компактным планшетом. Другие характеристики компания пока не раскрывает.
Продажи устройства ожидаются в ноябре 2025 года. Из-за предполагаемой высокой цены Samsung намерена ограничить тираж примерно 50 тысяч экземпляров, чтобы сначала оценить спрос на новый форм-фактор.
