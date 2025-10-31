Samsung вперше показала Galaxy Z TriFold – смартфон, що втричі складається31.10.25
Samsung уперше публічно продемонструвала свій перший смартфон формату TriFold, про який давно ходили чутки. Прем’єра відбулася у Південній Кореї на виставці K-Tech Showcase у рамках саміту APEC 2025, де пристрій був представлений під назвою Galaxy Z TriFold.
Новинку показували лише за склом – гості та журналісти не отримали можливості взяти пристрій до рук, проте саме цей показ став першим підтвердженням того, що довгоочікуваний TriFold від Samsung справді існує.
За даними, що вже з’явилися в мережі, діагональ екрану Galaxy Z TriFold у повністю розкритому вигляді становить близько 10 дюймів – це можна порівняти з компактним планшетом. Інші характеристики компанія поки що не розкриває.
Продаж пристрою очікується в листопаді 2025 року. Через передбачувану високу ціну Samsung має намір обмежити тираж приблизно 50 тисяч екземплярів, щоб спочатку оцінити попит на новий форм-фактор.
