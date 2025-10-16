Samsung сама будет производить процессоры Snapdragon 8 Gen 5 для смартфонов Galaxy16.10.25
Новые слухи указывают на то, что Qualcomm может возобновить сотрудничество с Samsung Foundry для изготовления процессора Snapdragon 8 Gen 5 – по крайней мере, в версии for Galaxy, которую получат флагманы Samsung Galaxy S26 в 2026 году.
Это станет первым случаем, когда одна и та же модель чипа будет выпускаться сразу на двух заводах – Samsung и TSMC. Такой подход, по словам источников, выгоден обеим сторонам: Samsung получит флагманский процессор по более низкой цене, тогда как Qualcomm сможет разгрузить передовые производственные линии TSMC и сохранить прибыльность за счет контракта с южнокорейским партнером.
Ожидается, что версия Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy будет производиться по 2-нм техпроцессу Samsung SF2 и станет основой для будущих Galaxy S26, S26 Pro и S26 Ultra.
Последним процессором Qualcomm, производившимся на мощностях Samsung, был Snapdragon 8 Gen 1. После этого американская компания полностью перешла на TSMC, поскольку Samsung не смогла стабильно обеспечить 4-нм производство даже для собственных чипов Exynos.
В результате флагманская серия Galaxy S25 базировалась преимущественно на решениях Qualcomm, что ухудшило финансовые показатели Samsung – компания вынуждена была закупать дорогостоящие процессоры и одновременно не использовала собственные производственные мощности.
Чтобы изменить ситуацию, Samsung инвестировала значительные ресурсы в усовершенствование производства и, по последним сообщениям, наладила выпуск 2-нм чипов Exynos 2600. Это позволяет снизить затраты на разработку следующих смартфонов Galaxy и вернуть конкурентоспособность собственным фабрикам.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Logitech выпустила новую версию флагманской мыши. Модель Logitech MX Master 4 не просто имеет отличную эргономику, а и получила ряд дополнений в виде кнопок и их функций.
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Сервис Apple TV Plus переименовали в Apple TV Apple
Apple TV Plus будет официально называться Apple TV. Об этом стало известно из прессрелиза к премьере фильма «F1 Фильм»
Обновленные планшеты Apple iPad Pro тоже получили чип M5 Apple планшет
Продажи Apple iPad Pro на M5 стартуют 22 октября. Цена 11-дюймового iPad Pro начинается от $999, а 13-дюймового — от $1299.
Сервис Apple TV Plus переименовали в Apple TV
Обновленные планшеты Apple iPad Pro тоже получили чип M5
Новый 14-дюймовий Apple MacBook Pro з процесором M5 мощнее на 20 %, а стоит столько же
Google позволит скрыть рекламу в поиске
IDC: несмотря на торговую войну рынок смартфонов растет
Магазин приложений Pebble снова начинает работать
HBO Max уже доступен в Украине за €7,99 в місяць
Vodafone и lifecell не будут тарифицировать трафик в Приват24
Украинские операторы теперь могут блокировать спам-звонки по запросу
Microsoft прекращает поддержку Windows 10