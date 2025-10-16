Samsung сама будет производить процессоры Snapdragon 8 Gen 5 для смартфонов Galaxy

Новые слухи указывают на то, что Qualcomm может возобновить сотрудничество с Samsung Foundry для изготовления процессора Snapdragon 8 Gen 5 – по крайней мере, в версии for Galaxy, которую получат флагманы Samsung Galaxy S26 в 2026 году.

Это станет первым случаем, когда одна и та же модель чипа будет выпускаться сразу на двух заводах – Samsung и TSMC. Такой подход, по словам источников, выгоден обеим сторонам: Samsung получит флагманский процессор по более низкой цене, тогда как Qualcomm сможет разгрузить передовые производственные линии TSMC и сохранить прибыльность за счет контракта с южнокорейским партнером.

Ожидается, что версия Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy будет производиться по 2-нм техпроцессу Samsung SF2 и станет основой для будущих Galaxy S26, S26 Pro и S26 Ultra.

Последним процессором Qualcomm, производившимся на мощностях Samsung, был Snapdragon 8 Gen 1. После этого американская компания полностью перешла на TSMC, поскольку Samsung не смогла стабильно обеспечить 4-нм производство даже для собственных чипов Exynos.

В результате флагманская серия Galaxy S25 базировалась преимущественно на решениях Qualcomm, что ухудшило финансовые показатели Samsung – компания вынуждена была закупать дорогостоящие процессоры и одновременно не использовала собственные производственные мощности.

Чтобы изменить ситуацию, Samsung инвестировала значительные ресурсы в усовершенствование производства и, по последним сообщениям, наладила выпуск 2-нм чипов Exynos 2600. Это позволяет снизить затраты на разработку следующих смартфонов Galaxy и вернуть конкурентоспособность собственным фабрикам.