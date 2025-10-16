Samsung сама вироблятиме процесори Snapdragon 8 Gen 5 для смартфонів Galaxy

Нові чутки вказують на те, що Qualcomm може відновити співпрацю з Samsung Foundry для виготовлення процесора Snapdragon 8 Gen 5 – принаймні у версії для Galaxy, яку отримають флагмани Samsung Galaxy S26 у 2026 році.

Це стане першим випадком, коли та сама модель чіпа буде випускатися відразу на двох заводах – Samsung і TSMC. Такий підхід, за словами джерел, вигідний обом сторонам: Samsung отримає флагманський процесор за нижчою ціною, тоді як Qualcomm зможе розвантажити передові виробничі лінії TSMC та зберегти прибутковість за рахунок контракту з південнокорейським партнером.

Очікується, що версія Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy вироблятиметься за 2-нм техпроцесом Samsung SF2 і стане основою для майбутніх Galaxy S26, S26 Pro та S26 Ultra.

Останнім процесором Qualcomm, що вироблявся на потужностях Samsung, був Snapdragon 8 Gen 1. Після цього американська компанія повністю перейшла на TSMC, оскільки Samsung не спромоглася стабільно забезпечити 4-нм виробництво навіть для власних чіпів Exynos.

В результаті флагманська серія Galaxy S25 базувалася переважно на рішеннях Qualcomm, що погіршило фінансові показники Samsung – компанія змушена була закуповувати дорогі процесори та одночасно не використовувала власні виробничі потужності.

Щоб змінити ситуацію, Samsung інвестувала значні ресурси у вдосконалення виробництва та, за останніми повідомленнями, налагодила випуск 2-нм чіпів Exynos 2600. Це дозволяє знизити витрати на розробку наступних смартфонів Galaxy та повернути конкурентоспроможність власним фабрикам.