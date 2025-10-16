Samsung сама вироблятиме процесори Snapdragon 8 Gen 5 для смартфонів Galaxy16.10.25
Нові чутки вказують на те, що Qualcomm може відновити співпрацю з Samsung Foundry для виготовлення процесора Snapdragon 8 Gen 5 – принаймні у версії для Galaxy, яку отримають флагмани Samsung Galaxy S26 у 2026 році.
Це стане першим випадком, коли та сама модель чіпа буде випускатися відразу на двох заводах – Samsung і TSMC. Такий підхід, за словами джерел, вигідний обом сторонам: Samsung отримає флагманський процесор за нижчою ціною, тоді як Qualcomm зможе розвантажити передові виробничі лінії TSMC та зберегти прибутковість за рахунок контракту з південнокорейським партнером.
Очікується, що версія Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy вироблятиметься за 2-нм техпроцесом Samsung SF2 і стане основою для майбутніх Galaxy S26, S26 Pro та S26 Ultra.
Останнім процесором Qualcomm, що вироблявся на потужностях Samsung, був Snapdragon 8 Gen 1. Після цього американська компанія повністю перейшла на TSMC, оскільки Samsung не спромоглася стабільно забезпечити 4-нм виробництво навіть для власних чіпів Exynos.
В результаті флагманська серія Galaxy S25 базувалася переважно на рішеннях Qualcomm, що погіршило фінансові показники Samsung – компанія змушена була закуповувати дорогі процесори та одночасно не використовувала власні виробничі потужності.
Щоб змінити ситуацію, Samsung інвестувала значні ресурси у вдосконалення виробництва та, за останніми повідомленнями, налагодила випуск 2-нм чіпів Exynos 2600. Це дозволяє знизити витрати на розробку наступних смартфонів Galaxy та повернути конкурентоспроможність власним фабрикам.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Сервіс Apple TV Plus перейменували на Apple TV Apple
Apple TV Plus офіційно називатиметься Apple TV. Про це стало відомо з прес-релізу до прем’єри фільму “F1 Фільм”
Оновлені планшети Apple iPad Pro також отримали чіп M5 Apple планшет
Продаж Apple iPad Pro на M5 стартує 22 жовтня. Ціна 11-дюймового iPad Pro починається від $999, а 13-дюймового від $1299.
Сервіс Apple TV Plus перейменували на Apple TV
Оновлені планшети Apple iPad Pro також отримали чіп M5
Новий 14-дюймовий Apple MacBook Pro з процесором M5 потужніший на 20%, а коштує стільки ж
Google дозволить приховати рекламу у пошуку
IDC: незважаючи на торговельну війну, ринок смартфонів зростає
Магазин програм Pebble знову починає працювати
HBO Max вже доступний в Україні за €7,99 на місяць
Vodafone і lifecell не тарифікуватимуть трафік у Приват24
Українські оператори тепер можуть блокувати спам-дзвінки на запит
Microsoft припиняє підтримку Windows 10
Дослідження: Wi-Fi може точно ідентифікувати людей у просторі