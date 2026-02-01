Samsung разработала технологию скрытия контента на экране   

Samsung разработала технологию скрытия контента на экране01.02.26
Samsung представила новую технологию приватного дисплея для мобильных устройств. Полноценная презентация ожидается в скором времени, но компания уже подтвердила основные принципы ее работы.
Новая функция позволяет ограничивать видимость экрана для посторонних под определенными углами. Пользователи смогут скрывать как целые приложения, так и отдельные элементы, например, экран ввода пароля или всплывающие уведомления.
Samsung подчеркивает, что уровень защиты можно будет гибко настраивать под индивидуальные нужды.
Разработка и внедрение в Samsung Galaxy S26 Ultra
На создание, тестирование и доработку технологии ушло пять лет. Компания отмечает, что объединила аппаратные и программные решения для удобной и эффективной защиты приватности, не мешая повседневному использованию смартфона.
По предварительной информации, технология приватного дисплея дебютирует на Galaxy S26 Ultra. Это означает, что она, вероятно, не будет доступна на других моделях линейки S26 и более старых устройствах. Окончательные детали станут известны после официальной презентации.
