  

Samsung разработала технологию скрытия контента на экране

01.02.26

Samsung Galaxy S24 Ultra

 

Samsung представила новую технологию приватного дисплея для мобильных устройств. Полноценная презентация ожидается в скором времени, но компания уже подтвердила основные принципы ее работы.

 

Новая функция позволяет ограничивать видимость экрана для посторонних под определенными углами. Пользователи смогут скрывать как целые приложения, так и отдельные элементы, например, экран ввода пароля или всплывающие уведомления.

 

Samsung подчеркивает, что уровень защиты можно будет гибко настраивать под индивидуальные нужды.

 

Разработка и внедрение в Samsung Galaxy S26 Ultra

 

На создание, тестирование и доработку технологии ушло пять лет. Компания отмечает, что объединила аппаратные и программные решения для удобной и эффективной защиты приватности, не мешая повседневному использованию смартфона.

 

По предварительной информации, технология приватного дисплея дебютирует на Galaxy S26 Ultra. Это означает, что она, вероятно, не будет доступна на других моделях линейки S26 и более старых устройствах. Окончательные детали станут известны после официальной презентации.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
820
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

26.01.26
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
views
12 241
comments 1
Invertor

Попробуем разобраться, как правильно выбрать инвертор в зависимости от мощности нагрузки, типа синусоиды и конфигурации аккумуляторной системы.

26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
01.02.26 | 09.07
Samsung разработала технологию скрытия контента на экране   
Samsung Galaxy S24 Ultra

Новая функция позволяет ограничивать видимость экрана для посторонних под определенными углами

31.01.26 | 15.32
NexPhone работает сразу на Андроид, Linux и Windows 11  
NexPhone

Американская компания Nex Computer представила NexPhone – уникальный смартфон, способный работать сразу с тремя операционными системами и выполнять роль полноценного ПК

01.02.26 | 09.07
Samsung разработала технологию скрытия контента на экране
31.01.26 | 15.32
NexPhone работает сразу на Андроид, Linux и Windows 11
31.01.26 | 08.09
Топ 20 самых популярных сайтов в Украине
30.01.26 | 19.08
Google предупредила о взломах хакерами из России и Китая через WinRAR
30.01.26 | 16.12
Razer позволит настраивать устройства через браузер
30.01.26 | 13.06
Nissan Ariya EV получила солнечные батареи на крыше
30.01.26 | 10.11
Vivo X200T получил Mediatek Dimensity 9400+, яркий AMOLED экран и аккумулятор 6200 мА·ч
30.01.26 | 07.09
Leica Camera могут купить за €1 миллиард
29.01.26 | 18.42
WhatsApp станет безопаснее
29.01.26 | 16.15
Samsung Galaxy Flip7 выпустили в лимитированной версии Олимпийских игр
29.01.26 | 12.58
YouTube может сделать изменение скорости воспроизведения платным
29.01.26 | 10.32
HMD выходит на рынок смарт часов и наушников
29.01.26 | 06.34
Intel была убыточной в 2025 году, несмотря на $20 млрд инвестиций
28.01.26 | 19.08
Samsung поднимет цены на память для SSD вдвое
28.01.26 | 16.20
Garmin tactix 8 Cerakote Edition — умные часы для военных, пожарных и спасателей