Samsung розробила технологію приховування контенту на екрані

Компанія Samsung представила нову технологію приватного дисплея для мобільних пристроїв. Повноцінна презентація очікується незабаром, але компанія підтвердила основні принципи її роботи.

Нова функція дозволяє обмежувати видимість екрана для сторонніх під певними кутами. Користувачі зможуть приховувати як цілі програми, так і окремі елементи, наприклад екран введення пароля або спливаючі повідомлення.

Samsung наголошує, що рівень захисту можна буде гнучко налаштовувати під індивідуальні потреби.

Розробка та впровадження в Samsung Galaxy S26 Ultra

На створення, тестування та доопрацювання технології пішло п’ять років. Компанія зазначає, що об’єднала апаратні та програмні рішення для зручного та ефективного захисту приватності, не заважаючи повсякденному використанню смартфона.

За попередньою інформацією, технологія приватного дисплея дебютує на Galaxy S26 Ultra. Це означає, що вона, ймовірно, не буде доступна на інших моделях лінійки S26 та старіших пристроях. Остаточні деталі стануть відомими після офіційної презентації.