Samsung представила первый в мире 2-нм чип для смартфонов — Exynos 2600  

Samsung представила первый в мире 2-нм чип для смартфонов — Exynos 260022.12.25
Samsung официально представила флагманский мобильный процессор Exynos 2600, полностью раскрыв его характеристики. Новинка стала первым в мире смартфонным чипом, изготовленным по 2-нм техпроцессу GAA на мощностях Samsung Foundry.
Samsung Exynos 2600 получил 10-ядерный CPU на архитектуре Arm v9.3 и дебютировал с технологией Heat Path Block, направленной на улучшение теплоотвода и стабильности производительности. Процессорная конфигурация включает в себя одно ядро C1-Ultra с частотой 3,8 ГГц, три ядра C1 Pro с частотой 3,25 ГГц и шесть энергоэффективных ядер C1 Pro на 2,75 ГГц.
По данным компании, общая производительность выросла до 39% по сравнению с Exynos 2500, а энергоэффективность тоже была улучшена. Отдельное внимание уделено NPU, демонстрирующему прирост производительности в задачах ИИ на 113%. Чип поддерживает новые механизмы безопасности, включая виртуализационную защиту и аппаратную постквантовую криптографию.
Графическую часть представляет GPU Xclipse 960, обеспечивающий до 50% прироста в трассировке лучей и вдвое большую вычислительную мощность по сравнению с предшественником. Обновленная ISP с системой Visual Perception System использует алгоритмы глубокого обучения для более точного распознавания сцен и снижения шумов в видео с поддержкой камер до 320 Мп.
Среди других характеристик отмечены поддержка памяти LPDDR5X, накопителей UFS 4.1 и дисплеев 4K с частотой обновления до 120 Гц. Ожидается, что Exynos 2600 появится в смартфонах серии Galaxy S26, однако пока не ясно, будет ли он использоваться глобально или только на отдельных рынках.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Лучшие игровые ноутбуки, мышки для работы, клавиатуры для игр, смартфоны и беспроводные наушники 2025 года. Среди них мы отметим самые интересные и те что можем рекомендовать купить.
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Samsung представила первый в мире 2-нм чип для смартфонов — Exynos 2600 Samsung процессор
Samsung официально представила флагманский мобильный процессор Exynos 2600, полностью раскрыв его характеристики
Подписка ChatGPT в Украине теперь доступна за $4 искусственный интеллект
ChatGPT Go может отличаться в зависимости от интерфейса. В частности, в бесплатной вебверсии для неавторизованных пользователей этот же тариф отображается с ценой $7
Подписка ChatGPT в Украине теперь доступна за $4
NVIDIA сократит поставки видеокарт GeForce RTX 50
Стоит ли покупать PS5 в 2025 году: полный разбор игр и аксессуаров
Современный Mercedes-Benz Unimog получил 7,7 литровый V6
Honor начнет выпускать игровые смартфоны
Motorola представила бюджетный смартфон Moto G Power (2026)
МВД Украины выпустило приложение 112 для экстренных вызовов
LG представила телевизоры на матрице Micro RGB evo
На россии полностью заблокируют YouTube
ЕС отменил запрет продавать автомобили с ДВС после 2035 года
Meta удалила приложение Facebook Messenger для Windows и Mac