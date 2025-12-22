Samsung представила первый в мире 2-нм чип для смартфонов — Exynos 2600

Samsung официально представила флагманский мобильный процессор Exynos 2600, полностью раскрыв его характеристики. Новинка стала первым в мире смартфонным чипом, изготовленным по 2-нм техпроцессу GAA на мощностях Samsung Foundry.

Samsung Exynos 2600 получил 10-ядерный CPU на архитектуре Arm v9.3 и дебютировал с технологией Heat Path Block, направленной на улучшение теплоотвода и стабильности производительности. Процессорная конфигурация включает в себя одно ядро ​​C1-Ultra с частотой 3,8 ГГц, три ядра C1 Pro с частотой 3,25 ГГц и шесть энергоэффективных ядер C1 Pro на 2,75 ГГц.

По данным компании, общая производительность выросла до 39% по сравнению с Exynos 2500, а энергоэффективность тоже была улучшена. Отдельное внимание уделено NPU, демонстрирующему прирост производительности в задачах ИИ на 113%. Чип поддерживает новые механизмы безопасности, включая виртуализационную защиту и аппаратную постквантовую криптографию.

Графическую часть представляет GPU Xclipse 960, обеспечивающий до 50% прироста в трассировке лучей и вдвое большую вычислительную мощность по сравнению с предшественником. Обновленная ISP с системой Visual Perception System использует алгоритмы глубокого обучения для более точного распознавания сцен и снижения шумов в видео с поддержкой камер до 320 Мп.

Среди других характеристик отмечены поддержка памяти LPDDR5X, накопителей UFS 4.1 и дисплеев 4K с частотой обновления до 120 Гц. Ожидается, что Exynos 2600 появится в смартфонах серии Galaxy S26, однако пока не ясно, будет ли он использоваться глобально или только на отдельных рынках.