Samsung представила перший у світі 2-нм чіп для смартфонів – Exynos 2600

Samsung офіційно представила флагманський мобільний процесор Exynos 2600, повністю розкривши його характеристики. Новинка стала першим у світі смартфонним чіпом, виготовленим за 2-нм техпроцесом GAA на потужностях Samsung Foundry.

Samsung Exynos 2600 отримав 10-ядерний CPU на архітектурі Arm v9.3 і дебютував з технологією Heat Path Block, спрямованої на покращення тепловідведення та стабільності продуктивності. Процесорна конфігурація включає одне ядро ​​C1-Ultra з частотою 3,8 ГГц, три ядра C1 Pro з частотою 3,25 ГГц і шість енергоефективних ядер C1 Pro на 2,75 ГГц.

За даними компанії, загальна продуктивність зросла до 39% порівняно з Exynos 2500, а енергоефективність також була покращена. Окрему увагу приділено NPU, що демонструє приріст продуктивності у завданнях ІІ на 113%. Чіп підтримує нові механізми безпеки, включаючи віртуалізаційний захист та апаратну постквантову криптографію.

Графічну частину представляє GPU Xclipse 960, що забезпечує до 50% приросту трасування променів і вдвічі більшу обчислювальну потужність порівняно з попередником. Оновлена ​​ISP із системою Visual Perception System використовує алгоритми глибокого навчання для більш точного розпізнавання сцен та зниження шумів у відео з підтримкою камер до 320 Мп.

Серед інших характеристик відзначені підтримка пам’яті LPDDR5X, накопичувачів UFS 4.1 та дисплеїв 4K із частотою оновлення до 120 Гц. Очікується, що Exynos 2600 з’явиться в смартфонах серії Galaxy S26, проте поки не зрозуміло, чи використовуватиметься він глобально, чи тільки на окремих ринках.