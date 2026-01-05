Samsung представила на CES 2026 130-дюймовый телевизор с новой технологией Micro RGB   

Samsung представила на CES 2026 130-дюймовый телевизор с новой технологией Micro RGB05.01.26
На выставке CES 2026 компания Samsung представила 130-дюймовый телевизор Micro RGB, ставший первой моделью такого формата с индивидуальным управлением красными, зелеными и синими микродиодами. Устройство получило обозначение R95H, и, по утверждению производителя, обеспечивает полное покрытие цветового пространства BT.2020.
Что такое Micro RGB в телевизорах?
В базе новинки лежит разработка Micro RGB, которая употребляется заместо обычной подсветки. Каждый субпиксель самостоятельно формирует цвет, а обработка изображения осуществляется с применением движка Micro RGB AI Engine Pro, а также технологий Color Booster Pro и HDR Pro. В Samsung отмечают, что такой подход позволяет добиться более точной цветопередачи, лучшей проработки деталей в тенях и стабильного контраста как в ярких, так и в темных сценах.
Телевизор получил антибликовое покрытие и поддерживает формат HDR10+ Advanced. По принципу работы Micro RGB близка к MicroLED, но в компании подчеркивают, что речь идет о самостоятельной архитектуре, которую рассматривают как следующий этап развития премиальных телевизоров с максимально широким цветовым охватом.
Характеристики телевизора Samsung R95H
Модель Samsung R95H выполнена в галерейном дизайне Timeless Frame, при котором экран визуально выглядит парящим внутри рамки. В корпус встроена просторная аудиосистема, адаптированная под крупную диагональ панели. Устройство также поддерживает фирменную технологию объемного звучания Eclipsa Audio.
Телевизор Samsung оснащен обновленным ассистентом Vision AI Companion, функциональность которого выходит за рамки стандартного голосового управления. Ассистент способен подбирать контент для просмотра, предлагать рецепты блюд, появляющихся на экране, а также рекомендовать музыку и другие форматы развлечений.
Для спортивных трансляций в Samsung предусмотрели режим AI Soccer Mode Pro, оптимизирующий изображение и звук под футбольные матчи. Дополнительно доступна функция AI Sound Controller Pro, позволяющая отдельно настраивать громкость комментаторской речи, шума трибун и фонового звука.
Работает телевизор Samsung под управлением Tizen OS, для которой Samsung пообещала семилетний цикл программной поддержки. Наряду с демонстрацией Micro RGB компания также показала обновлённую линейку телевизоров 2026 года, включая более тонкую OLED-модель S95H и портативный проектор Freestyle+.
Информацию о стоимости и сроках появления новых устройств в продаже Samsung пока не раскрывает.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Samsung представила на CES 2026 130-дюймовый телевизор с новой технологией Micro RGB CES Samsung телевизор
Samsung представила 130-дюймовый телевизор Micro RGB, ставший первой моделью такого формата с индивидуальным управлением красными, зелеными и синими микродиодами
Samsung Galaxy A17 5G и Tab A11+ — бюджетные смартфон и планшет Samsung планшет смартфон
Samsung объявила о выходе двух новых доступных устройств для американского рынка, продажи которых стартуют в январе 2026 года
Samsung представила на CES 2026 130-дюймовый телевизор с новой технологией Micro RGB
Samsung Galaxy A17 5G и Tab A11+ — бюджетные смартфон и планшет
Старт продаж Poco M8 и Poco M8 Pro запланирован на 8 января 2025. Первые 380 покупателей получат подарки
Стало известно какими будут ноутбуки LG gram 2026 года
Устройства ASUS станут дороже
CD Projekt RED продала магазин GOG
Смарт часы Pebble Round 2 — стали обновлением культовых часов с улучшенным e-paper-дисплеем и автономностью до 14 дней
ИИ-агенты как следующий этап автоматизации бизнес-процессов
LG представила первый в мире монитор 5K MiniLED с ИИ-апскейлингом, 39” 5K2K OLED и 52” 5K2K
Четверть YouTube Shorts сгенерированы искусственным интеллектом
Nvidia приобрела акции Intel на $5 миллиардов
Honor Win и Win RT — первые игровые смартфоны бренда
Новая почта открыла первые отделения без операторов