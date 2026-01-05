Samsung представила на CES 2026 130-дюймовый телевизор с новой технологией Micro RGB

На выставке CES 2026 компания Samsung представила 130-дюймовый телевизор Micro RGB, ставший первой моделью такого формата с индивидуальным управлением красными, зелеными и синими микродиодами. Устройство получило обозначение R95H, и, по утверждению производителя, обеспечивает полное покрытие цветового пространства BT.2020.

Что такое Micro RGB в телевизорах?

В базе новинки лежит разработка Micro RGB, которая употребляется заместо обычной подсветки. Каждый субпиксель самостоятельно формирует цвет, а обработка изображения осуществляется с применением движка Micro RGB AI Engine Pro, а также технологий Color Booster Pro и HDR Pro. В Samsung отмечают, что такой подход позволяет добиться более точной цветопередачи, лучшей проработки деталей в тенях и стабильного контраста как в ярких, так и в темных сценах.

Телевизор получил антибликовое покрытие и поддерживает формат HDR10+ Advanced. По принципу работы Micro RGB близка к MicroLED, но в компании подчеркивают, что речь идет о самостоятельной архитектуре, которую рассматривают как следующий этап развития премиальных телевизоров с максимально широким цветовым охватом.

Характеристики телевизора Samsung R95H

Модель Samsung R95H выполнена в галерейном дизайне Timeless Frame, при котором экран визуально выглядит парящим внутри рамки. В корпус встроена просторная аудиосистема, адаптированная под крупную диагональ панели. Устройство также поддерживает фирменную технологию объемного звучания Eclipsa Audio.

Телевизор Samsung оснащен обновленным ассистентом Vision AI Companion, функциональность которого выходит за рамки стандартного голосового управления. Ассистент способен подбирать контент для просмотра, предлагать рецепты блюд, появляющихся на экране, а также рекомендовать музыку и другие форматы развлечений.

Для спортивных трансляций в Samsung предусмотрели режим AI Soccer Mode Pro, оптимизирующий изображение и звук под футбольные матчи. Дополнительно доступна функция AI Sound Controller Pro, позволяющая отдельно настраивать громкость комментаторской речи, шума трибун и фонового звука.

Работает телевизор Samsung под управлением Tizen OS, для которой Samsung пообещала семилетний цикл программной поддержки. Наряду с демонстрацией Micro RGB компания также показала обновлённую линейку телевизоров 2026 года, включая более тонкую OLED-модель S95H и портативный проектор Freestyle+.

Информацию о стоимости и сроках появления новых устройств в продаже Samsung пока не раскрывает.