Samsung представила на CES 2026 130-дюймовий телевізор із новою технологією Micro RGB   

Samsung представила на CES 2026 130-дюймовий телевізор із новою технологією Micro RGB05.01.26
На виставці CES 2026 компанія Samsung представила 130-дюймовий телевізор Micro RGB, який став першою моделлю такого формату з індивідуальним керуванням червоними, зеленими та синіми мікродіодами. Пристрій отримав позначення R95H, і, за твердженням виробника, забезпечує повне покриття колірного простору BT.2020.
Що таке Micro RGB у телевізорах?
В основі новинки лежить технологія Micro RGB, яка використовується замість стандартної підсвічування. Кожен субпіксель самостійно формує колір, а обробка зображення здійснюється із застосуванням двигуна Micro RGB AI Engine Pro, а також технологій Color Booster Pro та HDR Pro. У Samsung відзначають, що такий підхід дозволяє досягти більш точної передачі кольору, кращого опрацювання деталей в тінях і стабільного контрасту як в яскравих, так і в темних сценах.
Телевізор отримав покриття антивідблиску і підтримує формат HDR10+ Advanced. За принципом роботи Micro RGB близька до MicroLED, але в компанії наголошують, що йдеться про самостійну архітектуру, яку розглядають як наступний етап розвитку преміальних телевізорів із максимально широким кольоровим охопленням.
Характеристики телевізора Samsung R95H
Модель Samsung R95H виконана в галерейному дизайні Timeless Frame, при якому екран візуально виглядає всередині рамки. У корпусі вбудована простора аудіосистема, адаптована під велику діагональ панелі. Пристрій підтримує фірмову технологію об’ємного звучання Eclipsa Audio.
ТБ Samsung оснащений оновленим асистентом Vision AI Companion, функціональність якого виходить за рамки стандартного голосового управління. Асистент здатний підбирати контент для перегляду, пропонувати рецепти страв, що з’являються на екрані, рекомендувати музику та інші формати розваг.
Для спортивних трансляцій у Samsung передбачили режим AI Soccer Mode Pro, який оптимізує зображення та звук під футбольні матчі. Додатково доступна функція AI Sound Controller Pro, що дозволяє окремо налаштовувати гучність коментаторського мовлення, шуму трибун та фонового звуку.
Працює телевізор Samsung під керуванням Tizen OS, для якого Samsung пообіцяла семирічний цикл програмної підтримки. Поряд із демонстрацією Micro RGB компанія також показала оновлену лінійку телевізорів 2026 року, включаючи тоншу OLED-модель S95H та портативний проектор Freestyle+.
Інформацію про вартість та термін появи нових пристроїв у продажу Samsung поки не розкриває.
Samsung представила 130-дюймовий телевізор Micro RGB, що став першою моделлю такого формату з індивідуальним керуванням червоними, зеленими та синіми мікродіодами
Samsung Galaxy A17 5G та Tab A11+ – бюджетні смартфон та планшет Samsung планшет смартфон
Samsung оголосила про вихід двох нових доступних пристроїв для американського ринку, продаж яких стартує в січні 2026 року.
