Samsung представила две новые акустические системы на IFA 2025

Компания Samsung представила две новые акустические системы для вечеринок — Sound Tower ST50F и ST40F. Они подходят как для использования в помещении, так и на открытом воздухе. Их также покажут на проходящей в эти дни выставке IFA 2025.

Обе модели оснащены двойной купольной ВЧ-системой с технологией Waveguide, которая формирует широкую и равномерную звуковую сцену. В конструкции используются два твитера и два встроенных сабвуфера с тремя режимами баса (Deep, Punchy, Gentle). Для звучания предусмотрены четыре профиля: Standard, Wide, Stadium и Outdoor.

Чтобы создать атмосферу праздника, предусмотрена подсветка Party Lights+ с пятью пресетами настроения и шестью динамическими паттернами, синхронизированными с музыкой. Управление светом доступно через приложение Samsung Sound Tower. Дополнительно есть режимы DJ Booth и караоке, а также возможность подключить музыкальный инструмент. Обе колонки имеют защиту от брызг по стандарту IPX4.

Отличия моделей

ST50F: сабвуферы 6,5″, колёса и телескопическая ручка, до 18 часов автономной работы.

ST40F: сабвуферы 5,25″, ручка без колёс, до 12 часов работы.

Цена

ST50F — $700

ST40F — $500

В продажу новинки поступят уже в этом месяце.