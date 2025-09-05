Samsung представила две новые акустические системы на IFA 202505.09.25
Компания Samsung представила две новые акустические системы для вечеринок — Sound Tower ST50F и ST40F. Они подходят как для использования в помещении, так и на открытом воздухе. Их также покажут на проходящей в эти дни выставке IFA 2025.
Обе модели оснащены двойной купольной ВЧ-системой с технологией Waveguide, которая формирует широкую и равномерную звуковую сцену. В конструкции используются два твитера и два встроенных сабвуфера с тремя режимами баса (Deep, Punchy, Gentle). Для звучания предусмотрены четыре профиля: Standard, Wide, Stadium и Outdoor.
Чтобы создать атмосферу праздника, предусмотрена подсветка Party Lights+ с пятью пресетами настроения и шестью динамическими паттернами, синхронизированными с музыкой. Управление светом доступно через приложение Samsung Sound Tower. Дополнительно есть режимы DJ Booth и караоке, а также возможность подключить музыкальный инструмент. Обе колонки имеют защиту от брызг по стандарту IPX4.
Отличия моделей
- ST50F: сабвуферы 6,5″, колёса и телескопическая ручка, до 18 часов автономной работы.
- ST40F: сабвуферы 5,25″, ручка без колёс, до 12 часов работы.
Цена
- ST50F — $700
- ST40F — $500
В продажу новинки поступят уже в этом месяце.
