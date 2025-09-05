Samsung представила дві нові акустичні системи на IFA 2025

Компанія Samsung представила дві нові акустичні системи для вечірок – Sound Tower ST50F та ST40F. Вони підходять як для використання у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Їх також покажуть на виставці IFA 2025, що проходить у ці дні.

Обидві моделі оснащені подвійною купольною системою ВЧ з технологією Waveguide, яка формує широку і рівномірну звукову сцену. У конструкції використовуються два твітери і два вбудовані сабвуфери з трьома режимами басу (Deep, Punchy, Gentle). Для звучання передбачено чотири профілю: Standard, Wide, Stadium та Outdoor.

Щоб створити атмосферу свята, передбачено підсвічування Party Lights+ із п’ятьма пресетами настрою та шістьма динамічними патернами, синхронізованими з музикою. Управління світлом доступне через програму Samsung Sound Tower. Додатково є режими DJ Booth та караоке, а також можливість підключити музичний інструмент. Обидві колонки мають захист від бризок за стандартом IPX4.

Відмінності моделей

ST50F: сабвуфери 6,5″, колеса та телескопічна ручка, до 18 годин автономної роботи.

ST40F: сабвуфери 5,25″, ручка без коліс, до 12 годин роботи.

Ціна

ST50F – $700

ST40F – $500

У продаж новинки надійдуть уже цього місяця.