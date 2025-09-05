Samsung представила дві нові акустичні системи на IFA 202505.09.25
Компанія Samsung представила дві нові акустичні системи для вечірок – Sound Tower ST50F та ST40F. Вони підходять як для використання у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Їх також покажуть на виставці IFA 2025, що проходить у ці дні.
Обидві моделі оснащені подвійною купольною системою ВЧ з технологією Waveguide, яка формує широку і рівномірну звукову сцену. У конструкції використовуються два твітери і два вбудовані сабвуфери з трьома режимами басу (Deep, Punchy, Gentle). Для звучання передбачено чотири профілю: Standard, Wide, Stadium та Outdoor.
Щоб створити атмосферу свята, передбачено підсвічування Party Lights+ із п’ятьма пресетами настрою та шістьма динамічними патернами, синхронізованими з музикою. Управління світлом доступне через програму Samsung Sound Tower. Додатково є режими DJ Booth та караоке, а також можливість підключити музичний інструмент. Обидві колонки мають захист від бризок за стандартом IPX4.
Відмінності моделей
- ST50F: сабвуфери 6,5″, колеса та телескопічна ручка, до 18 годин автономної роботи.
- ST40F: сабвуфери 5,25″, ручка без коліс, до 12 годин роботи.
Ціна
- ST50F – $700
- ST40F – $500
У продаж новинки надійдуть уже цього місяця.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Новий ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащений топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080. Подивимося, що модель може запропонувати в новому поколінні
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Samsung представила дві нові акустичні системи на IFA 2025 IFA Samsung колонка
Samsung представила дві нові акустичні системи для вечірок – Sound Tower ST50F та ST40F
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE вже можна купити в Україні Samsung події в Україні смартфон
Samsung Galaxy S25 FE оснащений 4-нм процесором Exynos 2400, 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем до 512 ГБ
Samsung представила дві нові акустичні системи на IFA 2025
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE вже можна купити в Україні
Суд дозволив Google не продавати браузер Chrome та ОС Android
Samsung Galaxy A17 5G на Exynos 1330, 6,7″ Super AMOLED-дисплеєм та 50 Мп-камерою представили в Європі
Windows 11 та Android-пристрою зможуть синхронізувати буфер обміну
Представлена Dolby Vision 2 для смарт-телевізорів
YouTube перевірятиме чи всі учасники Premium-підписки живуть разом
Дослідження: українці змінюють смартфон кожні 4-5 років
Google додав персоналізацію викликів як iPhone