 

Samsung поднимет цены на память для SSD вдвое

28.01.26

SSD Samsung 9100 PRO PCIe 5.0

 

В начале года содиректор Samsung Те Мун Ро (TM Roh) публично заявил, что на рынке потребительской электроники «дорожает все». По его словам, ключевым фактором станет глобальный дефицит чипов оперативной памяти DRAM, вызванный резким ростом спроса со стороны дата-центров, ориентированных на искусственный интеллект.

 

В то же время, тогда не прозвучало, что компания готовится повысить цены и на флешпамять NAND. Теперь масштабы этого роста стали известны – и они выглядят действительно впечатляющими.

 

Цены на NAND могут вырасти на 100%

 

Как сообщает корейское издание ETNews со ссылкой на собственные источники, Samsung уже проинформировала ключевых клиентов, включая Apple, Nvidia и AMD, о повышении контрактных цен на NAND-чипы на 100% уже в первом квартале 2026 года.

 

Такой шаг неизбежно повлечет за собой резкое подорожание SSD-накопителей. В сочетании с ростом цен на другие компоненты это может оказать существенное влияние на конечную стоимость персональных компьютеров, ноутбуков и флагманских смартфонов, сделав их менее доступными для массового потребителя.

 

Искусственный дефицит и фокус на ИИ

 

Samsung остается одним из самых больших производителей NAND-памяти в мире. В то же время, компания активно переориентирует производственные мощности на потребности ШИ-сектора и, по имеющейся информации, не планирует наращивать выпуск потребительской памяти.

 

 

Такой подход фактически означает сохранение искусственного дефицита на рынке NAND, что позволяет удерживать или повышать цены и максимизировать прибыль. В результате давление на рынок потребительской электроники в 2026 году может только усилиться.


