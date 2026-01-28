Samsung підніме ціни на пам’ять для SSD удвічі28.01.26
На початку року співдиректор Samsung Те Мун Ро (TM Roh) публічно заявив, що на ринку споживчої електроніки “дорожчає все”. За його словами, ключовим фактором стане глобальний дефіцит чіпів оперативної пам’яті DRAM, спричинений різким зростанням попиту з боку дата-центрів, орієнтованих на штучний інтелект.
В той же час, тоді не прозвучало, що компанія готується підвищити ціни і на флешпам’ять NAND. Тепер масштаби цього зростання стали відомі – і вони виглядають справді вражаючими.
Ціни на NAND можуть зрости на 100%
Як повідомляє корейське видання ETNews з посиланням на власні джерела, Samsung вже проінформувала ключових клієнтів, включаючи Apple, Nvidia та AMD, про підвищення контрактних цін на NAND-чіпи на 100% вже у першому кварталі 2026 року.
Такий крок неминуче спричинить різке подорожчання SSD-накопичувачів. У поєднанні зі зростанням цін на інші компоненти це може вплинути на кінцеву вартість персональних комп’ютерів, ноутбуків і флагманських смартфонів, зробивши їх менш доступними для масового споживача.
Штучний дефіцит та фокус на ШІ
Samsung залишається одним із найбільших виробників NAND-пам’яті у світі. У той же час компанія активно переорієнтує виробничі потужності на потреби ШІ-сектору і, за наявною інформацією, не планує нарощувати випуск споживчої пам’яті.
Такий підхід фактично означає збереження штучного дефіциту на ринку NAND, що дозволяє утримувати чи підвищувати ціни та максимізувати прибуток. В результаті тиск на ринок споживчої електроніки у 2026 році може лише посилитися.
Samsung підніме ціни на пам'ять для SSD удвічі
Samsung підніме ціни на пам'ять для SSD удвічі
