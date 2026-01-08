Samsung OLED S95H — 48” игровой монитор с экраном 165 Гц и самой яркой подсветкой  

Samsung OLED S95H — 48” игровой монитор с экраном 165 Гц и самой яркой подсветкой08.01.26
Компания Samsung привезла на выставку CES 2026 48-дюймовый игровой монитор премиального класса, который ещё до начала мероприятия был отмечен наградой CES Innovation Awards 2026. Новинка привлекла внимание как один из наиболее заметных OLED-дисплеев, представленных в этом году.
Для чего нужен 48 дюймовый монитор Samsung OLED S95H
Samsung OLED S95H занимает промежуточную нишу между крупными компьютерными мониторами и компактными телевизорами. Несмотря на диагональ, в Samsung подчёркивают, что устройство изначально разрабатывалось именно как монитор для персональных компьютеров с ориентацией на игровое использование.
По данным производителя, S95H является самым ярким 48-дюймовым OLED-дисплеем, доступным на рынке на данный момент. Этот показатель выделяет устройство на фоне немногочисленных конкурентов в данном сегменте, однако точное значение пиковой яркости компания пока не раскрывает.
Главная фишка Samsung OLED S95H
Одной из ключевых особенностей модели стала технология Glare Free. Речь идёт о матовом антибликовом покрытии, которое, по заявлению Samsung, полностью устраняет отражения и позволяет сохранить глубокий чёрный цвет даже при ярком внешнем освещении.
Монитор поддерживает частоту обновления 165 Гц и технологии переменной синхронизации VRR. Такое сочетание направлено на обеспечение плавного игрового процесса без разрывов изображения и визуальных артефактов, что делает S95H подходящим для использования с высокопроизводительными игровыми ПК.
И конечно же искусственный интеллект
Также Samsung оснастила новинку набором функций на базе искусственного интеллекта, предназначенных для улучшения игрового опыта. Они затрагивают обработку изображения и повышение чёткости движения, однако конкретные детали реализации этих возможностей производитель пока не раскрывает.
Ожидается, что в ходе выставки CES 2026 Samsung поделится дополнительной информацией о характеристиках и возможностях монитора OLED S95H.
