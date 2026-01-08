Samsung OLED S95H – 48” ігровий монітор з екраном 165 Гц і найяскравішим підсвічуванням

Компанія Samsung привезла на виставку CES 2026 48-дюймовий ігровий монітор преміального класу, який ще до початку заходу відзначили нагородою CES Innovation Awards 2026. Новинка привернула увагу як один з найбільш помітних OLED-дисплеїв, представлених цього року.

Для чого потрібен 48-дюймовий монітор Samsung OLED S95H

Samsung OLED S95H займає проміжну нішу між великими комп’ютерними моніторами та компактними телевізорами. Незважаючи на діагональ, Samsung підкреслюють, що пристрій спочатку розроблялося саме як монітор для персональних комп’ютерів з орієнтацією на ігрове використання.

За даними виробника, S95H є найяскравішим 48-дюймовим OLED-дисплеєм, доступним на ринку зараз. Цей показник виділяє пристрій на тлі нечисленних конкурентів у даному сегменті, проте точного значення пікової яскравості компанія поки що не розкриває.

Головна фішка Samsung OLED S95H

Однією із ключових особливостей моделі стала технологія Glare Free. Йдеться про матове покриття антивідблиску, яке, за заявою Samsung, повністю усуває відображення і дозволяє зберегти глибокий чорний колір навіть при яскравому зовнішньому освітленні.

Монітор підтримує частоту оновлення 165 Гц та технології змінної синхронізації VRR. Таке поєднання спрямоване на забезпечення плавного ігрового процесу без розривів зображення та візуальних артефактів, що робить S95H придатним для використання із високопродуктивними ігровими ПК.

І звичайно ж штучний інтелект

Також Samsung оснастила новинку набором функцій на базі штучного інтелекту, призначених для покращення ігрового досвіду. Вони торкаються обробки зображення та підвищення чіткості руху, проте конкретні деталі реалізації цих можливостей виробник поки не розкриває.

Очікується, що під час виставки CES 2026 Samsung поділиться додатковою інформацією про характеристики та можливості монітора OLED S95H.