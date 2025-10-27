Samsung Odyssey OLED G50SF — удивительно недорогой игровой 27″ монитор за $37027.10.25
Компания Samsung представила новый 27-дюймовый игровой монитор Odyssey OLED G50SF, который позиционируется как более доступная версия модели Odyssey OLED.
Устройство получило 27-дюймовую QD-OLED-панель с разрешением QHD (2560×1440 пикселей), частотой обновления до 180 Гц и временем отклика 0,03 мс (GTG). Максимальная яркость составляет 200 кд/м², минимальная – 190 кд/м², а контрастность достигает 1 000 000:1. Производитель заявляет охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 99%.
Модель поддерживает воспроизведение контента в формате HDR10, а также технологии синхронизации AMD FreeSync и G-Sync, уменьшающие разрыв кадров во время игры. Кроме того, предусмотрены функции Glare-Free, Eye Saver Mode, Flicker температурой панели. Углы обзора составляют 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали.
В наборе интерфейсов монитора – один порт DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и разъем для наушников. Энергопотребление устройства составляет 28 Вт в обычном режиме и до 78 Вт при максимальной нагрузке.
Подставка позволяет регулировать наклон экрана в пределах от -2 до 15 градусов, также предусмотрена возможность настенного монтажа по стандарту VESA.
Пока что Samsung Odyssey OLED G50SF доступен только на китайском рынке, где его цена составляет примерно 370 долларов США. Ожидается, что международный релиз модели состоится ближе к концу 2025 года.
