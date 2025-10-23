Samsung Galaxy XR — первая гарнитура смешанной реальности со специальной ОС Android XR

Компания Samsung официально анонсировала Galaxy XR — свою первую полностью автономную гарнитуру смешанной реальности, ранее известную под кодовым названием Project Moohan Project Moohan. Устройство стало дебютом платформы Android XR, созданной в сотрудничестве с Google и Qualcomm, и символизирует начало новой эпохи в экосистеме AI-устройств Samsung.

По концепции и внешнему виду Galaxy XR напоминает Apple Vision Pro, однако имеет несколько преимуществ, которые могут сделать ее более массовым продуктом.

Гарнитура Samsung Galaxy XR получила

два micro-OLED-дисплея с высоким разрешением,

флагманский чип Snapdragon XR2+ Gen 2,

множество камер для режима passthrough и отслеживания жестов,

встроенные динамики с пространственным звуком.

Galaxy XR поддерживает голосовое и жестовое управление, а также интеграцию с ИИ-ассистентом Gemini. Благодаря этому гарнитура может анализировать пространство вокруг пользователя, помогая ориентироваться, управлять приложениями или выполнять задачи интуитивно. Поддерживаются приложения Android XR, включая YouTube, Google Workspace и креативные сервисы.

Конструкция и автономность Samsung Galaxy XR

Корпус выполнен из лёгкого пластика с мягкой задней частью, регулируется с помощью дискового механизма. В отличие от Vision Pro гарнитура не имеет внешнего дисплея для отображения глаз пользователя.

Предусмотрен съемный аккумулятор с автономностью до 2 часов, а также интерфейсы USB-C, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.

Цена и доступность

Продажи уже стартовали в Корее и США по цене $1800 — почти вдвое дешевле Apple Vision Pro. Глобальный релиз ожидается в ближайшие месяцы.

Бонусы для покупателей

Пользователи, которые приобретут Galaxy XR до конца года, получат Explorer Pack — набор подписок:

12 месяцев Google AI Pro,

YouTube Premium и Google Play Pass,

3 месяца YouTube TV,

12 месяцев NBA League Pass,

доступ к NFL PRO ERA, Project Pulsar (Adobe), Asteroid и Calm.

Таким образом, Galaxy XR становится первым реальным конкурентом Vision Pro и сигналом, что Samsung намерена активно войти в рынок пространственных вычислений и AI-интерфейсов.