Samsung Galaxy XR — первая гарнитура смешанной реальности со специальной ОС Android XR23.10.25
Компания Samsung официально анонсировала Galaxy XR — свою первую полностью автономную гарнитуру смешанной реальности, ранее известную под кодовым названием Project Moohan Project Moohan. Устройство стало дебютом платформы Android XR, созданной в сотрудничестве с Google и Qualcomm, и символизирует начало новой эпохи в экосистеме AI-устройств Samsung.
По концепции и внешнему виду Galaxy XR напоминает Apple Vision Pro, однако имеет несколько преимуществ, которые могут сделать ее более массовым продуктом.
Гарнитура Samsung Galaxy XR получила
- два micro-OLED-дисплея с высоким разрешением,
- флагманский чип Snapdragon XR2+ Gen 2,
- множество камер для режима passthrough и отслеживания жестов,
- встроенные динамики с пространственным звуком.
Galaxy XR поддерживает голосовое и жестовое управление, а также интеграцию с ИИ-ассистентом Gemini. Благодаря этому гарнитура может анализировать пространство вокруг пользователя, помогая ориентироваться, управлять приложениями или выполнять задачи интуитивно. Поддерживаются приложения Android XR, включая YouTube, Google Workspace и креативные сервисы.
Конструкция и автономность Samsung Galaxy XR
Корпус выполнен из лёгкого пластика с мягкой задней частью, регулируется с помощью дискового механизма. В отличие от Vision Pro гарнитура не имеет внешнего дисплея для отображения глаз пользователя.
Предусмотрен съемный аккумулятор с автономностью до 2 часов, а также интерфейсы USB-C, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.
Цена и доступность
Продажи уже стартовали в Корее и США по цене $1800 — почти вдвое дешевле Apple Vision Pro. Глобальный релиз ожидается в ближайшие месяцы.
Бонусы для покупателей
Пользователи, которые приобретут Galaxy XR до конца года, получат Explorer Pack — набор подписок:
- 12 месяцев Google AI Pro,
- YouTube Premium и Google Play Pass,
- 3 месяца YouTube TV,
- 12 месяцев NBA League Pass,
- доступ к NFL PRO ERA, Project Pulsar (Adobe), Asteroid и Calm.
Таким образом, Galaxy XR становится первым реальным конкурентом Vision Pro и сигналом, что Samsung намерена активно войти в рынок пространственных вычислений и AI-интерфейсов.
