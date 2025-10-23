Samsung Galaxy XR – перша гарнітура змішаної реальності зі спеціальною ОС Android XR

Компанія Samsung офіційно анонсувала Galaxy XR – свою першу повністю автономну гарнітуру змішаної реальності, раніше відому під кодовою назвою Project Moohan Project Moohan. Пристрій став дебютом платформи Android XR, створеної у співпраці з Google та Qualcomm, і символізує початок нової доби в екосистемі AI-пристроїв Samsung.

За концепцією та зовнішнім виглядом Galaxy XR нагадує Apple Vision Pro, проте має кілька переваг, які можуть зробити її більш масовим продуктом.

Оснащення гарнітури Samsung Galaxy XR

два micro-OLED-дисплеї з високою роздільною здатністю,

флагманський чіп Snapdragon XR2+ Gen 2,

безліч камер для режиму passthrough та відстеження жестів,

вбудовані динаміки з просторовим звуком.

Galaxy XR підтримує голосове та жестове керування, а також інтеграцію з ІІ-асистентом Gemini. Завдяки цьому гарнітура може аналізувати простір навколо користувача, допомагаючи орієнтуватися, керувати програмами або виконувати завдання інтуїтивно. Підтримуються програми Android XR, включаючи YouTube, Google Workspace та креативні сервіси.

Конструкція та автономність Samsung Galaxy XR

Корпус виконаний із легкого пластику з м’якою задньою частиною, регулюється за допомогою дискового механізму. На відміну від Vision Pro, гарнітура не має зовнішнього дисплея для відображення очей користувача.

Передбачено знімний акумулятор з автономністю до 2 годин, а також інтерфейси USB-C, Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.3.

Ціна та доступність

Продажі вже стартували в Кореї та США за ціною $1800 — майже вдвічі дешевше за Apple Vision Pro. Глобальний реліз очікується найближчими місяцями.

Бонуси для покупців

Користувачі, які придбають Galaxy XR до кінця року, отримають Explorer Pack – набір передплат:

12 місяців Google AI Pro,

YouTube Premium та Google Play Pass,

3 місяці YouTube TV,

12 місяців NBA League Pass,

доступ до NFL PRO ERA, Project Pulsar (Adobe), Asteroid та Calm.

Таким чином, Galaxy XR стає першим реальним конкурентом Vision Pro та сигналом, що Samsung має намір активно увійти в ринок просторових обчислень та AI-інтерфейсів.