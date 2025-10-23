Samsung Galaxy XR – перша гарнітура змішаної реальності зі спеціальною ОС Android XR23.10.25
Компанія Samsung офіційно анонсувала Galaxy XR – свою першу повністю автономну гарнітуру змішаної реальності, раніше відому під кодовою назвою Project Moohan Project Moohan. Пристрій став дебютом платформи Android XR, створеної у співпраці з Google та Qualcomm, і символізує початок нової доби в екосистемі AI-пристроїв Samsung.
За концепцією та зовнішнім виглядом Galaxy XR нагадує Apple Vision Pro, проте має кілька переваг, які можуть зробити її більш масовим продуктом.
Оснащення гарнітури Samsung Galaxy XR
- два micro-OLED-дисплеї з високою роздільною здатністю,
- флагманський чіп Snapdragon XR2+ Gen 2,
- безліч камер для режиму passthrough та відстеження жестів,
- вбудовані динаміки з просторовим звуком.
Galaxy XR підтримує голосове та жестове керування, а також інтеграцію з ІІ-асистентом Gemini. Завдяки цьому гарнітура може аналізувати простір навколо користувача, допомагаючи орієнтуватися, керувати програмами або виконувати завдання інтуїтивно. Підтримуються програми Android XR, включаючи YouTube, Google Workspace та креативні сервіси.
Конструкція та автономність Samsung Galaxy XR
Корпус виконаний із легкого пластику з м’якою задньою частиною, регулюється за допомогою дискового механізму. На відміну від Vision Pro, гарнітура не має зовнішнього дисплея для відображення очей користувача.
Передбачено знімний акумулятор з автономністю до 2 годин, а також інтерфейси USB-C, Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.3.
Ціна та доступність
Продажі вже стартували в Кореї та США за ціною $1800 — майже вдвічі дешевше за Apple Vision Pro. Глобальний реліз очікується найближчими місяцями.
Бонуси для покупців
Користувачі, які придбають Galaxy XR до кінця року, отримають Explorer Pack – набір передплат:
- 12 місяців Google AI Pro,
- YouTube Premium та Google Play Pass,
- 3 місяці YouTube TV,
- 12 місяців NBA League Pass,
- доступ до NFL PRO ERA, Project Pulsar (Adobe), Asteroid та Calm.
Таким чином, Galaxy XR стає першим реальним конкурентом Vision Pro та сигналом, що Samsung має намір активно увійти в ринок просторових обчислень та AI-інтерфейсів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Ноутбук Acer Nitro V 17 ANV17-41 хоч і належить до класу ігрових, дає багато можливостей для повсякденних та робочих завдань. Це збалансоване рішення отримало збільшений дисплей 17,3 дюйма, що робить його не типовим представником геймерських машин. Розберемося докладніше
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Samsung Galaxy XR – перша гарнітура змішаної реальності зі спеціальною ОС Android XR Samsung віртуальна реальність гарнітури
Samsung офіційно анонсувала Galaxy XR – свою першу повністю автономну гарнітуру змішаної реальності, раніше відому під кодовою назвою Project Moohan Project Moohan
Chery представила твердотільну батарею з рекордною щільністю 600 Вт·г/кг автомобіль акумулятор концепт
Прототип батареї Chery має щільність енергії 600 Вт·ч/кг, що є одним із найвищих показників серед китайських конкурентів
Samsung Galaxy XR – перша гарнітура змішаної реальності зі спеціальною ОС Android XR
В Україні створили мережу музеїв віртуальної реальності VR KOLO
Uklon додасть автоматичні чайові водіям
Vodafone прокладе підводний інтернет-кабель дном Чорного моря
ASUS ProArt P16 із професійним екраном ASUS Lumina Pro OLED, Ryzen AI 9 HX 370, RTX 5090 коштує 229 999 грн.
Apple все ще найдорожча компанія, а Nvidia найбільш швидкозростаюча по капіталізації
Razer Phantom White – серія ігрових пристроїв у прозорому корпусі
ШІ вбиває Вікіпедію: відвідуваність впала в рази
Збій Amazon Web Services вивів з ладу Google, ChatGPT, Facebook, Epic Games Store та інші сервіси