Samsung Galaxy Tab S10 Lite – бюджетный планшет с S Pen для учебы с ценой от €39928.08.25
Samsung представила новый планшет Galaxy Tab S10 Lite, который ориентирован на повседневное использование, обучение и творчество. Устройство оснащено 10,9-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2112×1320 точек и яркостью до 600 нит. Экран поддерживает технологию Vision Booster и сниженное излучение синего цвета, что делает его удобным для работы при ярком освещении и длительного чтения.
В основе новинки — 8-ядерный фирменный процессор Exynos 1380, дополненный 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 либо 256 ГБ. Хранилище можно расширить с помощью карт microSD до 2 ТБ. Аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью до 45 Вт.
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite комплектуется стилусом S Pen, который подходит для заметок, работы с PDF, рисования, распознавания текста и решения уравнений. Устройство работает на Android 15 с оболочкой One UI 7.0 и функциями Galaxy AI, включая Circle to Search и отдельную кнопку Galaxy AI Key при использовании клавиатуры Book Cover Keyboard.
Galaxy Tab S10 Lite поддерживает популярные приложения для заметок, рисования и монтажа, включая Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion, Notion и другие. Новинка выйдет в сером, серебристом и коралловом цветах.
Официальные цены и дата старта продаж пока не объявлены. По данным инсайдеров, релиз намечен на 5 сентября, а стоимость составит от €399 за базовую версию с Wi-Fi до €529 за старшие модификации с 5G и расширенной памятью.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Samsung Galaxy Tab S10 Lite – бюджетный планшет с S Pen для учебы с ценой от €399 Samsung планшет
Samsung Galaxy Tab S10 Lite комплектуется стилусом S Pen, который подходит для заметок, работы с PDF, рисования, распознавания текста
Apple представит iPhone 17 уже 9 сентября 2025 года Apple iPhone смартфон события в мире
Apple разослала приглашения на свою традиционную осеннюю презентацию с iPhone 17, которая состоится 9 сентября 2025 года в 20:00 по киевскому времени.
Apple представит iPhone 17 уже 9 сентября 2025 года
ОС Linux исполнилось 34 года
Портативная консоль Abxylute 3D One оснащена экраном 11 дюймов работающий в 2D и 3D
Опубликован исходный код чат-бота xAI Grok 2.5
Doom запустили на зарядке Anker
Google Photos получит голосовое управление редактором фото
Google Pixel Buds 2a имеют защиту IP54 и активную шумозащиту
JBL Quantum — новые геймерские гарнитуры на Gamescom 2025
Instagram позволит слушать треки на Spotify
Google включила ИИ в поиске для 180 стран, в том числе и для Украины
Как выбрать аккумулятор для ИБП: полезные советы