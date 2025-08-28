Samsung Galaxy Tab S10 Lite – бюджетный планшет с S Pen для учебы с ценой от €399

Samsung представила новый планшет Galaxy Tab S10 Lite, который ориентирован на повседневное использование, обучение и творчество. Устройство оснащено 10,9-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2112×1320 точек и яркостью до 600 нит. Экран поддерживает технологию Vision Booster и сниженное излучение синего цвета, что делает его удобным для работы при ярком освещении и длительного чтения.

В основе новинки — 8-ядерный фирменный процессор Exynos 1380, дополненный 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 либо 256 ГБ. Хранилище можно расширить с помощью карт microSD до 2 ТБ. Аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью до 45 Вт.

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite комплектуется стилусом S Pen, который подходит для заметок, работы с PDF, рисования, распознавания текста и решения уравнений. Устройство работает на Android 15 с оболочкой One UI 7.0 и функциями Galaxy AI, включая Circle to Search и отдельную кнопку Galaxy AI Key при использовании клавиатуры Book Cover Keyboard.

Galaxy Tab S10 Lite поддерживает популярные приложения для заметок, рисования и монтажа, включая Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion, Notion и другие. Новинка выйдет в сером, серебристом и коралловом цветах.

Официальные цены и дата старта продаж пока не объявлены. По данным инсайдеров, релиз намечен на 5 сентября, а стоимость составит от €399 за базовую версию с Wi-Fi до €529 за старшие модификации с 5G и расширенной памятью.