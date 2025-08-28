Samsung Galaxy Tab S10 Lite – бюджетний планшет із S Pen для навчання з ціною від €399

Samsung представила новий планшет Galaxy Tab S10 Lite, який орієнтований на повсякденне використання, навчання та творчість. Пристрій оснащений 10,9-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2112×1320 пікселів і яскравістю до 600 нит. Екран підтримує технологію Vision Booster та знижене випромінювання синього кольору, що робить його зручним для роботи при яскравому освітленні та тривалому читанні.

В основі новинки – 8-ядерний фірмовий процесор Exynos 1380, доповнений 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 128 або 256 ГБ. Сховище можна розширити за допомогою карт microSD до 2 ТБ. Акумулятор ємністю 8000 мА год підтримує швидку зарядку потужністю до 45 Вт.

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite комплектується стилусом S Pen, який підходить для нотаток, роботи з PDF, малювання, розпізнавання тексту та розв’язання рівнянь. Пристрій працює на Android 15 з оболонкою One UI 7.0 та функціями Galaxy AI, включаючи Circle to Search та окрему кнопку Galaxy AI Key при використанні клавіатури Book Cover Keyboard.

Galaxy Tab S10 Lite підтримує популярні програми для нотаток, малювання та монтажу, включаючи Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion, Notion та інші. Новинка вийде в сірому, сріблястому та кораловому кольорах.

Офіційні ціни та дата старту продажів поки що не оголошені. За даними інсайдерів, реліз намічено на 5 вересня, а вартість становитиме від €399 за базову версію з Wi-Fi до €529 за старші модифікації з 5G та розширеною пам’яттю.