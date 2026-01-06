Samsung Galaxy S26 будут стоить как Galaxy S25. Компания зафиксирует цену    

Samsung Galaxy S26 будут стоить как Galaxy S25. Компания зафиксирует цену06.01.26
По информации южнокорейских СМИ, компания Samsung приняла решение сохранить цены на флагманскую линейку смартфонов Galaxy S26, выход которой ожидается в марте. Цена всех моделей с накопителем на 256 ГБ остается на уровне прошлогодней серии Galaxy S25, что означает продолжение политики ценовой заморозки уже четвертый год подряд.
Источники в Корее отмечают, что производитель столкнулся с ростом издержек и колебаниями валютных курсов, однако предпочел не переводить дополнительные расходы на покупателей. Такой шаг объясняется стремлением удержать конкурентоспособность на глобальном рынке смартфонов и поддержать стабильный потребительский спрос в сегменте флагманских устройств.
Ожидаемые характеристики Samsung Galaxy S26
Согласно последним утечкам, базовые версии Galaxy S26 будут оснащаться 256 ГБ встроенной памяти. Для сравнения, в прошлом году официальная стартовая цена Galaxy S25 с таким же объемом накопителя в Украине составляла 43 999 гривен, Galaxy S25+ оценивался в 51 999 гривен, а Galaxy S25 Ultra – в 63 999 гривен.
Сообщается, что решение о сохранении цен затронет не только линейку Galaxy S26, но и сложные устройства следующего поколения – Galaxy Fold8 и Galaxy Flip8. Они также выйдут на рынок с теми же ценниками, что и их предшественники. При этом в среднем ценовом сегменте изменения будут менее благоприятными для покупателей: предполагается, что отдельные модели серии Galaxy A поступят в продажи с повышенной стоимостью.
Почему смартфоны Самсунг могут стать дороже
Ранее корейские медиа сообщали, что Samsung испытывала сложности при формировании ценовой политики для Galaxy S26. Компания оказалась перед необходимостью балансировать между ростом затрат на компоненты, включая модули памяти и производственные процессы, и сохранением приемлемого уровня прибыльности.
По последним данным, презентация серии Galaxy S26 запланирована на 25 февраля 2026 г. и пройдет в Сан-Франциско. Официальный анонс складываемых моделей Galaxy Fold8 и Galaxy Flip8 ожидается летом, ориентировочно в июле.
