Samsung Galaxy S26 будуть коштувати як Galaxy S25. Компанія зафіксує ціну

За інформацією південнокорейських ЗМІ, компанія Samsung вирішила зберегти ціни на флагманську лінійку смартфонів Galaxy S26, вихід якої очікується у березні. Ціна всіх моделей із накопичувачем на 256 ГБ залишається на рівні торішньої серії Galaxy S25, що означає продовження політики цінового заморожування вже четвертий рік поспіль.

Джерела в Кореї зазначають, що виробник зіткнувся зі зростанням витрат і коливаннями валютних курсів, проте вважав за краще не переводити додаткові витрати на покупців. Такий крок пояснюється прагненням утримати конкурентоспроможність на глобальному ринку смартфонів та підтримати стабільний споживчий попит у сегменті флагманських пристроїв.

Очікувані характеристики Samsung Galaxy S26

Згідно з останніми витоками, базові версії Galaxy S26 оснащуватимуться 256 ГБ вбудованої пам’яті. Для порівняння, минулого року офіційна стартова ціна Galaxy S25 з таким самим обсягом накопичувача в Україні становила 43 999 гривень, Galaxy S25+ оцінювався у 51 999 гривень, а Galaxy S25 Ultra – у 63 999 гривень.

Повідомляється, що рішення про збереження цін торкнеться не лише лінійки Galaxy S26, а й складних пристроїв наступного покоління – Galaxy Fold8 та Galaxy Flip8. Вони також вийдуть на ринок із тими ж цінниками, що й їхні попередники. При цьому в середньому ціновому сегменті зміни будуть менш сприятливими для покупців: передбачається, що окремі моделі серії Galaxy A надійдуть у продаж із підвищеною вартістю.

Чому смартфони Samsung можуть стати дорожчими

Раніше корейські медіа повідомляли, що Samsung зазнавала складнощів при формуванні цінової політики для Galaxy S26. Компанія опинилася перед необхідністю балансувати між зростанням витрат на компоненти, включаючи модулі пам’яті та виробничі процеси, та збереженням прийнятного рівня прибутковості.

За останніми даними, презентацію серії Galaxy S26 заплановано на 25 лютого 2026 р. і відбудеться в Сан-Франциско. Офіційний анонс моделей Galaxy Fold8 і Galaxy Flip8, що складаються, очікується влітку, орієнтовно в липні.