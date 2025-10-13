Samsung Galaxy M17 оснащен AMOLED-дисплеем и камерой 50 Мпикс с оптической стабилизацией13.10.25
Компания Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy M17, который сочетает доступную цену, сбалансированные характеристики и основную камеру с оптической стабилизацией. Производитель обещает 6 лет обновлений системы и безопасности, что является редкостью для устройств этого класса.
Samsung Galaxy M17 оснащён 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 1100 нит. Экран прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus. За производительность отвечает чип Exynos 1330, а в зависимости от конфигурации пользователю доступно 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища с возможностью расширения через microSD.
Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией (OIS), дополняемый 5-мегапиксельным ультрашироким модулем и 2-мегапиксельной макрокамерой. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, поддерживается проводная зарядка мощностью 25 Вт. Смартфон имеет степень защиты IP54, корпус толщиной около 7,5 мм и представлен в цветах Moonlight Silver и Sapphire Black.
Смартфон Samsung Galaxy M17 работает под управлением Android 15 с оболочкой One UI 7. Samsung гарантирует 6 поколений обновлений системы и 6 лет обновлений безопасности.
Цены Samsung Galaxy M17 в зависимости от версии:
- 4+128 ГБ — $150
- 6+128 ГБ — $170
- 8+128 ГБ — $190
Samsung Galaxy M17 можно назвать одним из самых сбалансированных смартфонов начального уровня. Он предлагает экран с 90 Гц, камеру с OIS, адекватную производительность, защиту от влаги и пыли и длительную программную поддержку. Разве что версия с 4 ГБ ОЗУ выглядит слабым вариантом, но старшие конфигурации представляют собой удачное решение для пользователей, ищущих надёжный бюджетный смартфон на годы вперёд.
