Компанія Samsung представила новий бюджетний смартфон Galaxy M17, який поєднує доступну ціну, збалансовані характеристики та основну камеру з оптичною стабілізацією. Виробник обіцяє 6 років оновлень системи та безпеки, що є рідкістю для пристроїв цього класу.
Samsung Galaxy M17 оснащений 6,7-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 90 Гц і пікової яскравістю 1100 нит. Екран прикритий склом Corning Gorilla Glass Victus. За продуктивність відповідає чіп Exynos 1330, а залежно від конфігурації користувачеві доступно 4, 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованого сховища з можливістю розширення через microSD.
Основна камера отримала 50-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією (OIS), що доповнюється 5-мегапіксельним ультрашироким модулем та 2-мегапіксельною макрокамерою. Місткість акумулятора становить 5000 мА·год, підтримується провідна зарядка потужністю 25 Вт. Смартфон має ступінь захисту IP54, корпус завтовшки близько 7,5 мм і представлений у кольорах Moonlight Silver та Sapphire Black.
Смартфон Samsung Galaxy M17 працює під керуванням Android 15 з оболонкою One UI 7. Samsung гарантує 6 поколінь оновлень системи та 6 років оновлень безпеки.
Ціни Samsung Galaxy M17 в залежності від версії:
- 4+128 ГБ – $150
- 6+128 ГБ – $170
- 8+128 ГБ – $190
Samsung Galaxy M17 можна назвати одним із найбільш збалансованих смартфонів початкового рівня. Він пропонує екран з 90 Гц, камеру з OIS, адекватну продуктивність, захист від вологи та пилу та тривалу програмну підтримку. Хіба що версія з 4 ГБ ОЗУ виглядає слабким варіантом, але старші конфігурації є вдалим рішенням для користувачів, які шукають надійний бюджетний смартфон на роки вперед.
