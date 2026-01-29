  

Samsung Galaxy Flip7 выпустили в лимитированной версии Олимпийских игр

29.01.26

Samsung Galaxy Flip7 Olympic Edition

 

Samsung, которая уже почти три десятилетия является официальным партнёром Олимпийских игр, представила специальную версию складного смартфона Samsung Galaxy Flip7 Olympic Edition. Компания передаст эти устройства почти 3800 спортсменам.

 

Смартфон получил уникальный дизайн в синем цвете с золотистой металлической рамкой и логотипом Олимпийских игр. В комплект также входит прозрачный магнитный чехол с дополнительными декоративными элементами.

 

Что получит Samsung Galaxy Flip7 Olympic Edition

 

Кроме того, Galaxy Flip7 Olympic Edition будет оснащён эксклюзивными обоями, созданными специально для Олимпиады Милан–Кортина 2026. В Samsung отмечают, что дизайн «отражает зимние виды спорта и вдохновлён следами, которые образуются при взаимодействии лезвий коньков с ледяной поверхностью».

 

Samsung Galaxy Flip7 Olympic Edition

 

На устройствах заранее установят специальные приложения для спортсменов, а также eSIM с пакетом из 100 ГБ мобильного 5G-интернета. Среди сервисов — Galaxy Athlete Card, позволяющий обмениваться профилями, собирать цифровые карточки и участвовать в интерактивных активностях. В функцию Now Brief будет интегрирован инструмент Athlete365 для отслеживания спортивных показателей, психического состояния и получения ключевой информации о соревнованиях.

 

Помимо этого, на смартфоны будут предустановлены официальное приложение Olympic Games, горячая линия Международного олимпийского комитета и сервис PinQuest, которые должны повысить удобство повседневного использования устройств в Олимпийской деревне.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
811
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

26.01.26
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
views
7 035
comments 1
Invertor

Попробуем разобраться, как правильно выбрать инвертор в зависимости от мощности нагрузки, типа синусоиды и конфигурации аккумуляторной системы.

26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
29.01.26 | 16.15
Samsung Galaxy Flip7 выпустили в лимитированной версии Олимпийских игр   
Samsung Galaxy Flip7 Olympic Edition

Samsung, которая уже почти три десятилетия является официальным партнёром Олимпийских игр, представила специальную версию складного смартфона Galaxy Flip7 Olympic Edition

29.01.26 | 12.58
YouTube может сделать изменение скорости воспроизведения платным  
YouTube 2020 update

YouTube, похоже, запускает новый эксперимент с ограничением доступа к популярной функции изменения скорости воспроизведения.

29.01.26 | 16.15
Samsung Galaxy Flip7 выпустили в лимитированной версии Олимпийских игр
29.01.26 | 12.58
YouTube может сделать изменение скорости воспроизведения платным
29.01.26 | 10.32
HMD выходит на рынок смарт часов и наушников
29.01.26 | 06.34
Intel была убыточной в 2025 году, несмотря на $20 млрд инвестиций
28.01.26 | 19.08
Samsung поднимет цены на память для SSD вдвое
28.01.26 | 16.20
Garmin tactix 8 Cerakote Edition — умные часы для военных, пожарных и спасателей
28.01.26 | 13.07
Xiaomi Sound 2 Pro — компактная Hi‑Fi‑колонка с Bluetooth
28.01.26 | 10.12
Платный автопилот: Tesla будет брать $99 за автоматическое управление автомобилем
28.01.26 | 06.50
Е-баллы смогут получать авиация, ПВО и снайперы
27.01.26 | 18.16
Anker Nano Charger 45 W — компактный GaN‑адаптер с дисплеем
27.01.26 | 15.09
В открытом доступе обнаружены 48 млн логинов и паролей от Gmail
27.01.26 | 12.29
Представлены смартфоны Honor Magic8 Pro Air и Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман и топовий камерофон с 200 Мпикс
27.01.26 | 11.02
Новый Apple AirTag получил +50% к громкости и точности поиска вещей
27.01.26 | 09.38
Xiaomi Kids Watch — новые детские смарт часы с GPS и системой позиционирования на базе ИИ
27.01.26 | 07.08
Microsoft подтвердила возможность передачи ключей BitLocker спецслужбам