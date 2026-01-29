Samsung Galaxy Flip7 выпустили в лимитированной версии Олимпийских игр   

Samsung Galaxy Flip7 выпустили в лимитированной версии Олимпийских игр29.01.26
Samsung, которая уже почти три десятилетия является официальным партнёром Олимпийских игр, представила специальную версию складного смартфона Samsung Galaxy Flip7 Olympic Edition. Компания передаст эти устройства почти 3800 спортсменам.
Смартфон получил уникальный дизайн в синем цвете с золотистой металлической рамкой и логотипом Олимпийских игр. В комплект также входит прозрачный магнитный чехол с дополнительными декоративными элементами.
Что получит Samsung Galaxy Flip7 Olympic Edition
Кроме того, Galaxy Flip7 Olympic Edition будет оснащён эксклюзивными обоями, созданными специально для Олимпиады Милан–Кортина 2026. В Samsung отмечают, что дизайн «отражает зимние виды спорта и вдохновлён следами, которые образуются при взаимодействии лезвий коньков с ледяной поверхностью».
На устройствах заранее установят специальные приложения для спортсменов, а также eSIM с пакетом из 100 ГБ мобильного 5G-интернета. Среди сервисов — Galaxy Athlete Card, позволяющий обмениваться профилями, собирать цифровые карточки и участвовать в интерактивных активностях. В функцию Now Brief будет интегрирован инструмент Athlete365 для отслеживания спортивных показателей, психического состояния и получения ключевой информации о соревнованиях.
Помимо этого, на смартфоны будут предустановлены официальное приложение Olympic Games, горячая линия Международного олимпийского комитета и сервис PinQuest, которые должны повысить удобство повседневного использования устройств в Олимпийской деревне.
