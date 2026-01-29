Samsung Galaxy Flip7 випустили у лімітованій версії Олімпійських ігор

Samsung, яка вже майже три десятиліття є офіційним партнером Олімпійських ігор, представила спеціальну версію смартфона Samsung Galaxy Flip7 Olympic Edition. Компанія передасть ці пристрої майже 3800 спортсменам.

Смартфон отримав унікальний дизайн у синьому кольорі із золотистою металевою рамкою та логотипом Олімпійських ігор. В комплект також входить прозорий магнітний чохол із додатковими декоративними елементами.

Що отримає Samsung Galaxy Flip7 Olympic Edition

Крім того, Galaxy Flip7 Olympic Edition буде оснащений ексклюзивними шпалерами, створеними спеціально для Олімпіади Мілан-Кортіна 2026. У Samsung відзначають, що дизайн «відбиває зимові види спорту та натхненний слідами, які утворюються при взаємодії лез ковзанів з крижаною поверхнею».

На пристроях заздалегідь встановлять спеціальні програми для спортсменів, а також eSIM із пакетом зі 100 ГБ мобільного 5G-інтернету. Серед сервісів — Galaxy Athlete Card, що дозволяє обмінюватися профілями, збирати цифрові картки та брати участь у інтерактивних активностях. У функцію Now Brief буде інтегрований інструмент Athlete365 для відстеження спортивних показників, психічного стану та отримання ключової інформації про змагання.

Крім цього, на смартфони буде встановлено офіційний додаток Olympic Games, гаряча лінія Міжнародного олімпійського комітету та сервіс PinQuest, які мають підвищити зручність повсякденного використання пристроїв в Олімпійському селі.