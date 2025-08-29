Samsung Galaxy Event 2025 с Galaxy S25 FE и планшетами Tab S11 з AI состоится 4 сентября29.08.25
Samsung официально подтвердила проведение нового Galaxy Event, который состоится 4 сентября 2025 года. Презентация пройдёт в онлайн-формате и будет транслироваться на сайте компании и YouTube-канале в 9:30 AM UTC.
Главным событием Samsung Galaxy Event 2025 станет показ «нового члена семейства Galaxy S25». Фактически это подтверждает слухи о скором выходе Galaxy S25 FE. Помимо этого, компания готовит премиальные планшеты нового поколения — серии Galaxy Tab S11, включая старшую модель Tab S11 Ultra.
Samsung делает ставку на расширенные AI-возможности. Новинки будут предлагать более глубокую интеграцию в экосистему Galaxy, мультимодальные сценарии работы и, как обещает компания, «безшовный мобильный опыт».
Кроме онлайн-презентации, бренд проведёт пресс-конференцию в рамках выставки IFA 2025 в Берлине, которая стартует 5 сентября. Там ожидаются живые демонстрации устройств и дополнительные анонсы.
Сентябрь обещает стать насыщенным для поклонников Samsung: компания готовит новые смартфоны, планшеты и крупные премьеры в Европе.
