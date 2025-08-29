Samsung Galaxy Event 2025 з Galaxy S25 FE та планшетами Tab S11 з AI відбудеться 4 вересня29.08.25
Samsung офіційно підтвердила проведення нового Galaxy Event, що відбудеться 4 вересня 2025 року. Презентація пройде в онлайн-форматі і транслюватиметься на сайті компанії та YouTube-каналі о 9:30 AM UTC.
Головною подією Samsung Galaxy Event 2025 стане показ нового члена сімейства Galaxy S25. Фактично це підтверджує чутки про швидкий вихід Galaxy S25 FE. Крім цього, компанія готує преміальні планшети нового покоління – серії Galaxy Tab S11, включаючи старшу модель Tab S11 Ultra.
Samsung робить ставку на розширені можливості AI. Новинки пропонуватимуть глибшу інтеграцію в екосистему Galaxy, мультимодальні сценарії роботи та, як обіцяє компанія, «безшовний мобільний досвід».
Окрім онлайн-презентації, бренд проведе прес-конференцію в рамках виставки IFA 2025 у Берліні, яка стартує 5 вересня. Там очікуються живі демонстрації пристроїв та додаткові анонси.
Вересень обіцяє стати насиченим для шанувальників Samsung: компанія готує нові смартфони, планшети та великі прем’єри у Європі.
