  

Samsung Galaxy A17 5G и Tab A11+ — бюджетные смартфон и планшет

05.01.26

Samsung Galaxy A17 5G and Tab A11plus

Samsung объявила о выходе двух новых доступных устройств для американского рынка, продажи которых стартуют в январе 2026 года. Смартфон Galaxy A17 5G поступит в продажу 7 января с рекомендованной ценой 200 долларов, а планшет Galaxy Tab A11+ появится в магазинах на следующий день, 8 января, и обойдется в 250 долларов.

 

Смартфон Samsung Galaxy A17

 

Смартфон Samsung Galaxy A17 5G получил 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением Full HD+. В основе устройства используется чип Exynos 1330 – такой же процессор применялся и в предыдущей модели Galaxy A16 5G. Камерный блок смартфона остался без изменений: основной модуль на 50 мегапикселей дополнен 5-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 2-мегапиксельным макрообъективом, тогда как передняя камера имеет разрешение 13 мегапикселей. В продаже Galaxy A17 5G будет доступна в конфигурации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, при этом предусмотрена поддержка карт microSD объемом до 2 ТБ. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

 

Планшет Samsung Galaxy Tab A11+

 

Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ ориентирован на базовые повседневные сценарии использования. Он оснащен 11-дюймовым LCD-экраном, основной камерой на 8 мегапикселей и передней камерой на 5 мегапикселей. Устройство будет доступно в двух вариантах памяти – с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенного хранилища соответственно, также предусмотрен слот для карт microSD. По заявлениям компании, аккумулятор планшета обеспечивает до 15 часов просмотра видео и поддерживает функцию быстрой зарядки.


