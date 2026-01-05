Samsung Galaxy A17 5G та Tab A11+ – бюджетні смартфон та планшет

Samsung оголосила про вихід двох нових доступних пристроїв для американського ринку, продаж яких стартує в січні 2026 року. Смартфон Galaxy A17 5G надійде у продаж 7 січня з рекомендованою ціною 200 доларів, а планшет Galaxy Tab A11+ з’явиться в магазинах наступного дня, 8 січня, і коштуватиме 250 доларів.

Смартфон Samsung Galaxy A17

Смартфон Samsung Galaxy A17 5G отримав 6,7-дюймовий дисплей Super AMOLED з роздільною здатністю Full HD+. В основі пристрою використовується чіп Exynos 1330 – такий же процесор застосовувався і попередньої моделі Galaxy A16 5G. Камерний блок смартфона залишився без змін: основний модуль на 50 мегапікселів доповнений 5-мегапіксельною надширококутною камерою та 2-мегапіксельним макрооб’єктивом, тоді як передня камера має роздільну здатність 13 мегапікселів. У продажу Galaxy A17 5G буде доступна в конфігурації з 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті, при цьому передбачена підтримка карт microSD об’ємом до 2 ТБ. За автономність відповідає акумулятор на 5000 мАг за допомогою швидкої зарядки.

Планшет Samsung Galaxy Tab A11+

Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ орієнтований на базові щоденні сценарії використання. Він оснащений 11-дюймовим LCD-екраном, основною камерою на 8 мегапікселів та передньою камерою на 5 мегапікселів. Пристрій буде доступний у двох варіантах пам’яті – з 6 або 8 ГБ оперативної та 128 або 256 ГБ вбудованого сховища відповідно, також передбачено слот для карт microSD. За заявами компанії, акумулятор планшета забезпечує до 15 годин перегляду відео та підтримує функцію швидкого заряджання.