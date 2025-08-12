Samsung будет поставлять Apple матрицы камер и дисплеи, вместо Sony и BOE12.08.25
Samsung похоже скоро сможет стать еще независимее в источниках доходов от своих производств. Шутка ли, сразу по двум направлениям Самсунг станет главным поставщиком компании Apple.
Камеры Samsung вместо Sony
Apple и Samsung официально подтвердили сотрудничество в сфере производства детекторов для камер будущих iPhone. По данным The Financial Times, речь идет о трехслойных матрицах (3-layer stacked CIS), способных захватывать больше света, быстрее передавать данные, уменьшать энергопотребление и повышать качество снимков, особенно в ночных условиях. Apple отмечает, что такие сенсоры ранее не производились в промышленных масштабах.
Производство планируется наладить на заводе Samsung в Остине, штат Техас. Это позволит Apple сократить логистические цепи и минимизировать риски, связанные с потенциальными пошлинами на импорт, ведь основным поставщиком сенсоров для iPhone является японская Sony. Для Samsung новый контракт означает укрепление позиций на американском рынке и расширение сотрудничества с крупными игроками – в частности, у компании уже есть масштабное соглашение с Tesla.
На следующий день после оглашения партнерства Samsung Semiconductor представила сенсор ISOCELL JNP с технологией Nanoprism. В ней вместо традиционных мини-линз используется наноструктурированная поверхность-призму, рассеивающая свет и более эффективно направляющая его на цветные пиксели. По заявлениям производителя это обеспечивает до 25% прироста светочувствительности в условиях слабого освещения без увеличения размеров камеры.
Хотя технология Nanoprism не является трехслойной, совпадение во времени анонсов вызвало предположение, что новый сенсор может стать основой для будущих iPhone. Ожидается, что первые смартфоны Apple с такими камерами выйдут в 2026 году, вероятно, в серии iPhone 18. Инициатива вписывается в стратегию Apple по локализации производства в США, в рамках которой компания планирует инвестировать 600 млрд. долларов в американскую экономику в течение следующих четырех лет.
Дисплеи Samsung вместо BOE
По информации отраслевых источников, Apple выбрала Samsung Display единственным поставщиком OLED-панелей для следующего поколения MacBook Pro, выход которого запланирован на 2026 год.
Samsung инвестировала в производственные линии Gen 8.6, работающие с большими стеклянными подложками и TFT-оксидными пленками – технологиями, применяемыми именно для экранов ноутбуков и мониторов. Такие инвестиции позволяют обеспечить стабильные поставки больших OLED-матриц с высоким качеством.
По данным инсайдеров, Apple планирует отказаться от традиционного выступления в верхней части дисплея MacBook Pro и перейти на вырез, подобный реализации в iPhone.
Основным поставщиком дисплеев для MacBook остается китайская BOE, которая обеспечивает более половины панелей для всех моделей, кроме OLED-версий. Это объясняется популярностью MacBook Air с LCD-экранами. С выходом OLED модификации MacBook Pro ожидается, что Samsung Display получит ведущую позицию в этом сегменте.
