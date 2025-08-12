Samsung буде поставляти Apple матриці камер та дисплеї, замість Sony та BOE12.08.25
Samsung схоже скоро зможе стати ще більш незалежним у джерелах доходів від своїх виробництв. Чи жарт, відразу за двома напрямками Samsung стане головним постачальником компанії Apple.
Камери Samsung замість Sony
Apple та Samsung офіційно підтвердили співпрацю у сфері виробництва детекторів для камер майбутніх iPhone. За даними The Financial Times, йдеться про тришарові матриці (3-layer stacked CIS), здатні захоплювати більше світла, швидше передавати дані, зменшувати енергоспоживання і підвищувати якість знімків, особливо в нічних умовах. Apple зазначає, що такі рецептори раніше не вироблялися в промислових масштабах.
Виробництво планується налагодити на заводі Samsung в Остіні, Техас. Це дозволить Apple скоротити логістичні ланцюги та мінімізувати ризики, пов’язані з потенційними митами на імпорт, адже основним постачальником сенсорів для iPhone є японська Sony. Для Samsung новий контракт означає зміцнення позицій на американському ринку та розширення співпраці з великими гравцями – зокрема, компанія вже має масштабну угоду з Tesla.
Наступного дня після оголошення партнерства Samsung Semiconductor представила сенсор ISOCELL JNP із технологією Nanoprism. У ній замість традиційних міні-лінз використовується наноструктурована поверхня-призму, що розсіює світло і ефективніше спрямовує його на кольорові пікселі. За заявами виробника, це забезпечує до 25% приросту світлочутливості в умовах слабкого освітлення без збільшення розмірів камери.
Хоча технологія Nanoprism не є тришаровою, збіг у часі анонсів спричинив припущення, що новий сенсор може стати основою для майбутніх iPhone. Очікується, що перші смартфони Apple з такими камерами вийдуть у 2026 році, ймовірно, в серії iPhone 18. Ініціатива вписується в стратегію Apple з локалізації виробництва в США, в рамках якої компанія планує інвестувати 600 млрд доларів в американську економіку протягом наступних чотирьох років.
Дисплеї Samsung замість BOE
За інформацією галузевих джерел Apple вибрала Samsung Display єдиним постачальником OLED-панелей для наступного покоління MacBook Pro, вихід якого запланований на 2026 рік.
Samsung інвестувала у виробничі лінії Gen 8.6, що працюють з великими скляними підкладками та TFT-оксидними плівками – технологіями, які застосовуються саме для екранів ноутбуків та моніторів. Такі інвестиції дозволяють забезпечити стабільне постачання великих OLED-матриць з високою якістю.
За даними інсайдерів, Apple планує відмовитися від традиційного виступу у верхній частині дисплея MacBook Pro і перейти на виріз, подібний до реалізації в iPhone.
Основним постачальником дисплеїв для MacBook залишається китайська BOE, яка забезпечує більш ніж половину панелей для всіх моделей, крім OLED-версій. Це пояснюється популярністю MacBook Air із LCD-екранами. З виходом OLED модифікації MacBook Pro очікується, що Samsung Display отримає провідну позицію у цьому сегменті.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Компанія Logitech пропонує широкий вибір обкладинок та чохлів для мобільних пристроїв. Познайомимося з Logitech FLIP FOLIO для планшетів та надкомпактних ноутбуків Apple
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Samsung буде поставляти Apple матриці камер та дисплеї, замість Sony та BOE Samsung дисплей камера
Samsung схоже скоро зможе стати ще незалежнішим у джерелах доходів від своїх виробництв
DJI випустила свій перший робот пилосос DJI розумний будинок
DJI офіційно представила серію роботів-пилососів Romo – перший крок компанії на ринок побутової техніки та сегмент «розумних» робопилососів.
DJI випустила свій перший робот пилосос
Ігровий монітор Redmi A24 (2026) з підтримкою 144 Гц коштує $65
UGREEN випустила блок живлення потужністю 500 Вт для одночасного заряджання шести пристроїв
Ethereum знову підбирається до рекордної вартості
IDC: продаж планшетів зріс на 13,1% через підвищення тарифів
WhatsApp отримає чати для користувачів без облікового запису
TP-Link BE3600 – портативний роутер з Wi-Fi 7 та вбудованим VPN
LG випустила 27-дюймову OLED панель із частотою 540-720 Гц
ASUS V500 Mini Tower – універсальний та недорогий десктоп
OpenAI запустила нову версію ШІ чат-бота GPT-5: що нового?
iFixit: ремонт смартфона Samsung Galaxy Flip7 оцінили на трійку
ВПС США закуплять Tesla Cybertruck для використання як мішені
Google додала в Gemini режим оповідача