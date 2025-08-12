Samsung буде поставляти Apple матриці камер та дисплеї, замість Sony та BOE

Samsung схоже скоро зможе стати ще більш незалежним у джерелах доходів від своїх виробництв. Чи жарт, відразу за двома напрямками Samsung стане головним постачальником компанії Apple.

Камери Samsung замість Sony

Apple та Samsung офіційно підтвердили співпрацю у сфері виробництва детекторів для камер майбутніх iPhone. За даними The Financial Times, йдеться про тришарові матриці (3-layer stacked CIS), здатні захоплювати більше світла, швидше передавати дані, зменшувати енергоспоживання і підвищувати якість знімків, особливо в нічних умовах. Apple зазначає, що такі рецептори раніше не вироблялися в промислових масштабах.

Виробництво планується налагодити на заводі Samsung в Остіні, Техас. Це дозволить Apple скоротити логістичні ланцюги та мінімізувати ризики, пов’язані з потенційними митами на імпорт, адже основним постачальником сенсорів для iPhone є японська Sony. Для Samsung новий контракт означає зміцнення позицій на американському ринку та розширення співпраці з великими гравцями – зокрема, компанія вже має масштабну угоду з Tesla.

Наступного дня після оголошення партнерства Samsung Semiconductor представила сенсор ISOCELL JNP із технологією Nanoprism. У ній замість традиційних міні-лінз використовується наноструктурована поверхня-призму, що розсіює світло і ефективніше спрямовує його на кольорові пікселі. За заявами виробника, це забезпечує до 25% приросту світлочутливості в умовах слабкого освітлення без збільшення розмірів камери.

Хоча технологія Nanoprism не є тришаровою, збіг у часі анонсів спричинив припущення, що новий сенсор може стати основою для майбутніх iPhone. Очікується, що перші смартфони Apple з такими камерами вийдуть у 2026 році, ймовірно, в серії iPhone 18. Ініціатива вписується в стратегію Apple з локалізації виробництва в США, в рамках якої компанія планує інвестувати 600 млрд доларів в американську економіку протягом наступних чотирьох років.

Дисплеї Samsung замість BOE

За інформацією галузевих джерел Apple вибрала Samsung Display єдиним постачальником OLED-панелей для наступного покоління MacBook Pro, вихід якого запланований на 2026 рік.

Samsung інвестувала у виробничі лінії Gen 8.6, що працюють з великими скляними підкладками та TFT-оксидними плівками – технологіями, які застосовуються саме для екранів ноутбуків та моніторів. Такі інвестиції дозволяють забезпечити стабільне постачання великих OLED-матриць з високою якістю.

За даними інсайдерів, Apple планує відмовитися від традиційного виступу у верхній частині дисплея MacBook Pro і перейти на виріз, подібний до реалізації в iPhone.

Основним постачальником дисплеїв для MacBook залишається китайська BOE, яка забезпечує більш ніж половину панелей для всіх моделей, крім OLED-версій. Це пояснюється популярністю MacBook Air із LCD-екранами. З виходом OLED модифікації MacBook Pro очікується, що Samsung Display отримає провідну позицію у цьому сегменті.