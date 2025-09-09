Samsung 9100 Pro — SSD емкостью до 8 ТБ и скоростью записи до 13 400 МБ/с

Компания Samsung анонсировала SSD 9100 Pro на 8 ТБ с интерфейсом PCIe 5.0 x4, который станет одним из самых производительных накопителей на рынке. Накопитель выполнен в форм-факторе M.2 2280 и использует контроллер Samsung Presto с 236-слойной TLC NAND-памятью и 8 ГБ LPDDR4X.

SSD Samsung 9100 Pro обеспечивает скорость чтения до 14 800 МБ/с и скорость записи до 13 400 МБ/с, при этом показатели IOPS достигают 2,2 млн при чтении и 2,6 млн при записи. Объём записи за срок службы накопителя (TBW) составляет 4800 ТБ, а гарантия предоставляется на пять лет. В продаже будут стандартная версия и версия с радиатором, стоимость которых составит соответственно $999,99 и $1019,99.

Поступление в продажу ожидается с середины сентября 2025 года. SSD рассчитан на профессионалов и энтузиастов, которым важны максимальная скорость передачи данных и высокая долговечность.

Характеристики

Форм-фактор: M.2 2280

Интерфейс: PCIe Gen 5.0 x4, NVMe 2.0

Контроллер: Samsung Presto (S4LY027)

Память: 236-слойная TLC NAND

DRAM: 8 ГБ LPDDR4X

Скорость чтения: до 14 800 МБ/с

Скорость записи: до 13 400 МБ/с

IOPS (чтение/запись): 2,2 млн / 2,6 млн

TBW (объём записи за срок службы): 4800 ТБ

Гарантия: 5 лет

Охлаждение: стандартная версия или с радиатором