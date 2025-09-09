Samsung 9100 Pro – SSD ємністю до 8 ТБ та швидкістю запису до 13400 МБ/с09.09.25
Компанія Samsung анонсувала SSD 9100 Pro на 8 ТБ з інтерфейсом PCIe 5.0 x4, який стане одним із найпродуктивніших накопичувачів на ринку. Накопичувач виконаний у форм-факторі M.2 2280 та використовує контролер Samsung Presto з 236-шаровою TLC NAND-пам’яттю та 8 ГБ LPDDR4X.
SSD Samsung 9100 Pro забезпечує швидкість читання до 14800 МБ/с та швидкість запису до 13400 МБ/с, при цьому показники IOPS досягають 2,2 млн при читанні та 2,6 млн при записі. Обсяг запису за термін служби накопичувача (TBW) складає 4800 ТБ, а гарантія надається п’ять років. У продажу будуть стандартна версія та версія з радіатором, вартість яких складе відповідно $999,99 та $1019,99.
Надходження у продаж очікується із середини вересня 2025 року. SSD розрахований на професіоналів та ентузіастів, яким важливі максимальна швидкість передачі даних та висока довговічність.
Характеристики
-
Форм-фактор: M.2 2280
-
Інтерфейс: PCIe Gen 5.0 x4, NVMe 2.0
-
Контролер: Samsung Presto (S4LY027)
-
Пам’ять: 236-шарова TLC NAND
-
DRAM: 8 ГБ LPDDR4X
-
Швидкість читання: до 14800 МБ/с
-
Швидкість запису: до 13400 МБ/с
-
IOPS (читання/запис): 2,2 млн / 2,6 млн
-
TBW (обсяг запису за термін служби): 4800 ТБ
-
Гарантія: 5 років
-
Охолодження: стандартна версія або з радіатором
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Розповімо про досвід експлуатації вертикальної мишки Logitech MX Vertical. Чи довго звикати, що в ній нестандартні і наскільки не ергономічні звичайні миші?
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Samsung 9100 Pro – SSD ємністю до 8 ТБ та швидкістю запису до 13400 МБ/с Samsung SSD
SSD Samsung 9100 Pro забезпечує швидкість читання до 14800 МБ/с та швидкість запису до 13400 МБ/с
NVIDIA контролює 94% ринку дискретних відеокарт NVIDIA бізнес відеокарта
NVIDIA зміцнила своє лідерство на ринку дискретних графічних процесорів, досягнувши рекордної частки – 94% у другому кварталі 2025 року.
NVIDIA контролює 94% ринку дискретних відеокарт
Acer Iconia X12 та Iconia X14 – нова серія універсальних планшетів
Набір Lego Зірка смерті за $1000 став найбільшим в історії компанії
Електричний BMW iX3 має запас ходу 800 км
IFA 2025: Lenovo ThinkBook VertiFlex – ноутбук з поворотним дисплеєм
Adobe Premiere виходить на iPhone і буде безкоштовним
Honda Prelude нового покоління вийде вже цієї осені
В Кореї роздають роботів самотнім людям похилого віку
ChatGPT довів ексдиректора Yahoo до вбивства та суїциду
Garmin Fenix 8 Pro перший годинник із супутниковим зв’язком та дисплеями MicroLED
Програма Instagram нарешті з’явилася на Apple iPad