Samsung 9100 Pro – SSD ємністю до 8 ТБ та швидкістю запису до 13400 МБ/с

Компанія Samsung анонсувала SSD 9100 Pro на 8 ТБ з інтерфейсом PCIe 5.0 x4, який стане одним із найпродуктивніших накопичувачів на ринку. Накопичувач виконаний у форм-факторі M.2 2280 та використовує контролер Samsung Presto з 236-шаровою TLC NAND-пам’яттю та 8 ГБ LPDDR4X.

SSD Samsung 9100 Pro забезпечує швидкість читання до 14800 МБ/с та швидкість запису до 13400 МБ/с, при цьому показники IOPS досягають 2,2 млн при читанні та 2,6 млн при записі. Обсяг запису за термін служби накопичувача (TBW) складає 4800 ТБ, а гарантія надається п’ять років. У продажу будуть стандартна версія та версія з радіатором, вартість яких складе відповідно $999,99 та $1019,99.

Надходження у продаж очікується із середини вересня 2025 року. SSD розрахований на професіоналів та ентузіастів, яким важливі максимальна швидкість передачі даних та висока довговічність.

Характеристики

Форм-фактор: M.2 2280

Інтерфейс: PCIe Gen 5.0 x4, NVMe 2.0

Контролер: Samsung Presto (S4LY027)

Пам’ять: 236-шарова TLC NAND

DRAM: 8 ГБ LPDDR4X

Швидкість читання: до 14800 МБ/с

Швидкість запису: до 13400 МБ/с

IOPS (читання/запис): 2,2 млн / 2,6 млн

TBW (обсяг запису за термін служби): 4800 ТБ

Гарантія: 5 років

Охолодження: стандартна версія або з радіатором