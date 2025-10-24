Роста популярности ChatGPT больше нет24.10.25
Аналитическая компания Apptopia опубликовала данные, согласно которым использование мобильной версии ChatGPT начало снижаться примерно с начала сентября этого года.
По состоянию на вторую половину октября количество загрузок ChatGPT по всему миру уменьшилось более чем на 8% по сравнению с сентябрём. При этом пользователи из США проводят в приложении всё меньше времени: с июля среднее время активности на одного пользователя в день сократилось на 22,5%.
Аналитики отмечают, что это связано не только с тем, что пользователи стали эффективнее взаимодействовать с ИИ. Падает как общее время, проведённое в приложении, так и количество сеансов. Тем не менее миллионы человек по всему миру продолжают ежедневно скачивать ChatGPT. Важно учитывать, что данные Apptopia касаются только мобильных устройств и не включают пользователей, которые используют ChatGPT с компьютеров.
Исследование указывает, что период взрывного роста популярности ChatGPT постепенно проходит. Всё больше инвесторов выражают опасения относительно «пузыря ИИ», а некоторые эксперты считают, что текущий фокус на больших языковых моделях может оказаться ошибочным направлением.
Кроме того, новейшая версия GPT-5 не произвела ожидаемого впечатления. Согласно последним отчётам, она показала худшие результаты по вопросам безопасности, чем предыдущая GPT-4o. По данным Financial Times, платные подписчики ChatGPT обеспечивают около 70% годового дохода OpenAI, но таких пользователей всего около 5% от общей аудитории.
Несмотря на заявления генерального директора OpenAI Сэма Альтмана о 800 миллионах пользователей ChatGPT по всему миру, большинство из них предпочитают бесплатную версию. Разочарование в последних обновлениях и появление альтернатив — таких как Google Gemini — усиливают отток пользователей.
Эксперты предполагают, что OpenAI придётся искать новые способы привлечения аудитории и мотивировать её оформлять подписку. Недавно компания сообщила, что позволит ChatGPT генерировать контент для взрослых, а также представила собственный ИИ-браузер Atlas, который превращает ChatGPT в полноценную поисковую систему.
Интересно, что в Калифорнии женщина по имени Линн Уайт использовала ChatGPT вместо адвоката в суде и смогла отменить постановление о выселении и штрафах на десятки тысяч долларов, что лишь подтверждает, что, несмотря на спад интереса, технология всё ещё активно применяется в реальной жизни.
