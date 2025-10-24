Зростання популярності ChatGPT більше немає24.10.25
Аналітична компанія Apptopia опублікувала дані, згідно з якими використання мобільної версії ChatGPT почало знижуватися приблизно з початку вересня цього року.
Станом на другу половину жовтня кількість завантажень ChatGPT по всьому світу зменшилася більш ніж на 8% порівняно з вереснем. При цьому користувачі США проводять у додатку все менше часу: з липня середній час активності на одного користувача в день скоротився на 22,5%.
Аналітики відзначають, що це пов’язано не тільки з тим, що користувачі стали ефективніше взаємодіяти з ІІ. Падає як загальний час, проведений у додатку, і кількість сеансів. Проте мільйони людей у всьому світі продовжують щодня завантажувати ChatGPT. Важливо враховувати, що дані Apptopia стосуються лише мобільних пристроїв і не включають користувачів, які використовують ChatGPT із комп’ютерів.
Дослідження показує, що період вибухового зростання популярності ChatGPT поступово минає. Дедалі більше інвесторів висловлюють побоювання щодо «міхур ІІ», а деякі експерти вважають, що поточний фокус на великих мовних моделях може виявитися помилковим напрямом.
Крім того, новітня версія GPT-5 не справила очікуваного враження. Згідно з останніми звітами, вона показала найгірші результати з питань безпеки, ніж попередня GPT-4o. За даними Financial Times, платні передплатники ChatGPT забезпечують близько 70% річного доходу OpenAI, але таких користувачів лише близько 5% від загальної аудиторії.
Незважаючи на заяви генерального директора OpenAI Сема Альтмана про 800 мільйонів користувачів ChatGPT по всьому світу, більшість з них віддають перевагу безкоштовній версії. Розчарування в останніх оновленнях і поява альтернатив, таких як Google Gemini, посилюють відтік користувачів.
Експерти припускають, що OpenAI доведеться шукати нові способи залучення аудиторії та мотивувати її оформляти передплату. Нещодавно компанія повідомила, що дозволить ChatGPT генерувати контент для дорослих, а також представила власний ІІ-браузер Atlas, який перетворює ChatGPT на повноцінну пошукову систему.
Цікаво, що в Каліфорнії жінка на ім’я Лінн Уайт використовувала ChatGPT замість адвоката в суді і змогла скасувати ухвалу про виселення та штрафи на десятки тисяч доларів, що лише підтверджує, що, незважаючи на спад інтересу, технологія все ще активно застосовується в реальному житті.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Ноутбук Acer Nitro V 17 ANV17-41 хоч і належить до класу ігрових, дає багато можливостей для повсякденних та робочих завдань. Це збалансоване рішення отримало збільшений дисплей 17,3 дюйма, що робить його не типовим представником геймерських машин. Розберемося докладніше
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Apple зупиняє виробництво ультратонкого iPhone Air через низьку популярність Apple смартфон
В останні тижні все більше даних підтверджує, що ультратонкий iPhone Air не виправдав навіть найскромніших очікувань Apple
Зростання популярності ChatGPT більше немає штучний інтелект
Аналітична компанія Apptopia опублікувала дані, згідно з якими використання мобільної версії ChatGPT почало знижуватися приблизно з початку вересня цього року.
Зростання популярності ChatGPT більше немає
Meta додасть до Facebook Messenger та WhatsApp нові функції для захисту від шахрайства
Toyota Land Cruiser FJ отримав ретро-дизайн, повний привід і продаватиметься в Україні
Робот-пилосос Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop 5 долає пороги до 40 мм
OpenAI представила ChatGPT Atlas – браузер із вбудованим ШІ
В Україні створили мережу музеїв віртуальної реальності VR KOLO
Uklon додасть автоматичні чайові водіям
Vodafone прокладе підводний інтернет-кабель дном Чорного моря