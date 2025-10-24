Зростання популярності ChatGPT більше немає

Аналітична компанія Apptopia опублікувала дані, згідно з якими використання мобільної версії ChatGPT почало знижуватися приблизно з початку вересня цього року.

Станом на другу половину жовтня кількість завантажень ChatGPT по всьому світу зменшилася більш ніж на 8% порівняно з вереснем. При цьому користувачі США проводять у додатку все менше часу: з липня середній час активності на одного користувача в день скоротився на 22,5%.

Аналітики відзначають, що це пов’язано не тільки з тим, що користувачі стали ефективніше взаємодіяти з ІІ. Падає як загальний час, проведений у додатку, і кількість сеансів. Проте мільйони людей у ​​всьому світі продовжують щодня завантажувати ChatGPT. Важливо враховувати, що дані Apptopia стосуються лише мобільних пристроїв і не включають користувачів, які використовують ChatGPT із комп’ютерів.

Дослідження показує, що період вибухового зростання популярності ChatGPT поступово минає. Дедалі більше інвесторів висловлюють побоювання щодо «міхур ІІ», а деякі експерти вважають, що поточний фокус на великих мовних моделях може виявитися помилковим напрямом.

Крім того, новітня версія GPT-5 не справила очікуваного враження. Згідно з останніми звітами, вона показала найгірші результати з питань безпеки, ніж попередня GPT-4o. За даними Financial Times, платні передплатники ChatGPT забезпечують близько 70% річного доходу OpenAI, але таких користувачів лише близько 5% від загальної аудиторії.

Незважаючи на заяви генерального директора OpenAI Сема Альтмана про 800 мільйонів користувачів ChatGPT по всьому світу, більшість з них віддають перевагу безкоштовній версії. Розчарування в останніх оновленнях і поява альтернатив, таких як Google Gemini, посилюють відтік користувачів.

Експерти припускають, що OpenAI доведеться шукати нові способи залучення аудиторії та мотивувати її оформляти передплату. Нещодавно компанія повідомила, що дозволить ChatGPT генерувати контент для дорослих, а також представила власний ІІ-браузер Atlas, який перетворює ChatGPT на повноцінну пошукову систему.

Цікаво, що в Каліфорнії жінка на ім’я Лінн Уайт використовувала ChatGPT замість адвоката в суді і змогла скасувати ухвалу про виселення та штрафи на десятки тисяч доларів, що лише підтверджує, що, незважаючи на спад інтересу, технологія все ще активно застосовується в реальному житті.