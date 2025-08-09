Rogbid M2 — первые в мире смарт-часы с корпусом из вольфрама09.08.25
Компания Rogbid анонсировала выпуск новых умных часов Rogbid M2, ориентированных на любителей активного отдыха и экстремальных условий. По заявлению производителя, это первые в мире смарт-часы с цельным корпусом из вольфрамовой стали.
Устройство оснащено 1,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей и пиковой яркостью до 1500 нит. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass, а корпус изготовлен из вольфрама с трёхслойным покрытием, что делает его значительно прочнее нержавеющей стали. Часы выдерживают погружение в воду до 30 метров (стандарт 3 ATM) и весят 90 граммов.
Для навигации используется двухдиапазонный модуль GNSS с поддержкой систем GPS, GALILEO, NAVIC, QZSS и BDS. Благодаря этому часы могут использоваться автономно, без подключения к смартфону. Встроенные алгоритмы обеспечивают точное планирование маршрута.
Модель предлагает более 100 спортивных режимов и оснащена датчиками для мониторинга сердечного ритма, уровня кислорода в крови, сна, усталости и настроения. Также присутствуют компас, гироскоп, барометр, акселерометр и геомагнитные сенсоры.
Часы оборудованы аккумулятором ёмкостью 810 мАч, что обеспечивает до 100 дней автономной работы в режиме ожидания. Устройство также получило 4 ГБ встроенной памяти и модуль Bluetooth 5.3. Совместимость заявлена с Android 5.0 и выше, а также iOS 11.0 и новее.
На данный момент Rogbid M2 доступны для предзаказа через платформу Kickstarter. Начальная цена для спонсоров составляет $149, тогда как розничная стоимость составит около $199.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Компания Logitech предлагает широкий выбор обложек и чехлов для мобильных устройств. Познакомимся с Logitech FLIP FOLIO для планшетов и сверхкомпактных ноутбуков Apple
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Rogbid M2 — первые в мире смарт-часы с корпусом из вольфрама дизайн умные часы
Rogbid анонсировала выпуск новых умных часов Rogbid M2, ориентированных на любителей активного отдыха и экстремальных условий
Neuralink начала первые клинические испытания в Европе Илон Маск медицина
Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, объявила о начале первых в Европе клинических испытаний мозговых имплантатов.
Rogbid M2 — первые в мире смарт-часы с корпусом из вольфрама
Neuralink начала первые клинические испытания в Европе
Motorola The Brilliant Collection — смартфон motorola razr и наушники moto buds loop с кристалами Swarovski
4K-проектор LG CineBeam S имеет поддержку Dolby Atmos
Samsung One UI 8.0 — подробности про оболочку для Android 16
Xiaomi сменила дизайн логотипа Redmi. Теперь капсом
Уязвимость Google позволяла удалять любые страницы из поиска. И этим воспользовались
Ноутбуки Lenovo Legion 5 и LOQ 15 с OLED, RTX 5070 уже продаются в Украине по цене от 51 тыс. грн
Изогнутый монитор Samsung Odyssey G7 G75F диагональю 37 дюймов поддерживает 4K и HDR10+
Прибыль от аккумуляторов Panasonic выросла на 47%, но торговые ограничения США все испортят
Монитор AOC Agon Pro CS24A получил дизайн в стиле Counter Strike 2
ChatGPT оказался самым популярным ИИ-чатботом в мире