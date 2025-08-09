Rogbid M2 — первые в мире смарт-часы с корпусом из вольфрама

Компания Rogbid анонсировала выпуск новых умных часов Rogbid M2, ориентированных на любителей активного отдыха и экстремальных условий. По заявлению производителя, это первые в мире смарт-часы с цельным корпусом из вольфрамовой стали.

Устройство оснащено 1,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей и пиковой яркостью до 1500 нит. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass, а корпус изготовлен из вольфрама с трёхслойным покрытием, что делает его значительно прочнее нержавеющей стали. Часы выдерживают погружение в воду до 30 метров (стандарт 3 ATM) и весят 90 граммов.

Для навигации используется двухдиапазонный модуль GNSS с поддержкой систем GPS, GALILEO, NAVIC, QZSS и BDS. Благодаря этому часы могут использоваться автономно, без подключения к смартфону. Встроенные алгоритмы обеспечивают точное планирование маршрута.

Модель предлагает более 100 спортивных режимов и оснащена датчиками для мониторинга сердечного ритма, уровня кислорода в крови, сна, усталости и настроения. Также присутствуют компас, гироскоп, барометр, акселерометр и геомагнитные сенсоры.

Часы оборудованы аккумулятором ёмкостью 810 мАч, что обеспечивает до 100 дней автономной работы в режиме ожидания. Устройство также получило 4 ГБ встроенной памяти и модуль Bluetooth 5.3. Совместимость заявлена с Android 5.0 и выше, а также iOS 11.0 и новее.

На данный момент Rogbid M2 доступны для предзаказа через платформу Kickstarter. Начальная цена для спонсоров составляет $149, тогда как розничная стоимость составит около $199.