Rogbid M2 – перший у світі смарт-годинник з корпусом з вольфраму

Компанія Rogbid анонсувала випуск нового розумного годинника Rogbid M2, орієнтованого на любителів активного відпочинку та екстремальних умов. За заявою виробника, це перший у світі смарт-годинник із корпусом з вольфрамової сталі.

Пристрій оснащений 1,6-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 466х466 пікселів і пікової яскравістю до 1500 нит. Екран захищений склом Corning Gorilla Glass, а корпус виготовлений з вольфраму з тришаровим покриттям. Годинник витримує занурення у воду до 30 метрів (стандарт 3 ATM) і важить 90 грамів.

Для навігації використовується дводіапазонний модуль GNSS із підтримкою систем GPS, GALILEO, NAVIC, QZSS та BDS. Завдяки цьому годинник може використовуватись автономно, без підключення до смартфону. Вбудовані алгоритми забезпечують точне планування маршруту.

Модель пропонує понад 100 спортивних режимів та оснащена датчиками для моніторингу серцевого ритму, рівня кисню в крові, сну, втоми та настрою. Також є компас, гіроскоп, барометр, акселерометр і геомагнітні сенсори.

Годинник обладнаний акумулятором ємністю 810 мАг, що забезпечує до 100 днів автономної роботи в режимі очікування. Пристрій також отримав 4 ГБ вбудованої пам’яті та модуль Bluetooth 5.3. Сумісність заявлена з Android 5.0 та вище, а також iOS 11.0 та новіше.

На даний момент Rogbid M2 доступні для замовлення через платформу Kickstarter. Початкова ціна для спонсорів становить $149, тоді як роздрібна вартість становитиме близько $199.