Робот-пылесос Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop 5 преодолевает пороги до 40 мм23.10.25
Xiaomi представила новый робот-пылесос Mijia Robot Vacuum Mop 5, уже появившийся в продаже в Китае. Модель ориентирована на эффективную уборку в квартирах с порогами, коврами и домашними животными, сочетая мощность и компактность.
Характеристики Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop 5
Корпус устройства имеет толщину всего 7,9 см, что позволяет ему легко заезжать под мебель и доставаться труднодоступным местам. Внутри установлен мощный двигатель с силой всасывания до 23 000 Па, а специальная щетка с двойными лезвиями предотвращает намотки волос и шерсти животных.
Одной из главных особенностей модели является система распознавания объектов на базе ИИ, способная идентифицировать до 130 типов предметов от носков и проводов до весов или игрушек. Пылесос может преодолевать пороги высотой до 40 мм, что делает его подходящим для разных типов покрытия.
Для влажной уборки используется бионическая система, имитирующая ручную мойку пола, с тремя режимами подачи воды.
Mijia Robot Vacuum Mop 5 предлагается в двух версиях:
- стандартной – с обычным резервуаром для воды;
- расширенной – с автоматической системой подачи и слива воды через док-станцию
Стоимость новинки составляет от $450 до $520 (в пересчете с юаней) в зависимости от комплектации.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Ноутбук Acer Nitro V 17 ANV17-41 хотя и принадлежит к классу игровых, дает много возможностей для повседневных и рабочих задач. Это сбалансированное решение получило увеличенный дисплей 17,3 дюйма, что уже делает его не типичным представителем геймерских машин. Разберемся детальнее
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Робот-пылесос Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop 5 преодолевает пороги до 40 мм Xiaomi умный дом
Xiaomi представила новый робот-пылесос Mijia Robot Vacuum Mop 5, уже появившийся в продаже в Китае
OpenAI представила ChatGPT Atlas — браузер со встроенным с ИИ браузер искусственный интеллект
Пока ChatGPT Atlas доступен для macOS, а версии для Windows, iOS и Android появятся позже. Воспользоваться браузером могут все подписчики ChatGPT
OpenAI представила ChatGPT Atlas — браузер со встроенным с ИИ
Samsung Galaxy XR — первая гарнитура смешанной реальности со специальной ОС Android XR
В Украине создали сеть музеев виртуальной реальности VR KOLO
Uklon добавит автоматические чаевые водителям
Vodafone проложит подводный интернет-кабель по дну Черного моря
ASUS ProArt P16 с профессиональным экраном ASUS Lumina Pro OLED, Ryzen AI 9 HX 370, RTX 5090 стоит 229 999 грн.
Razer Phantom White — серия игровых устройств в прозрачном корпусе
Десктопная версия Facebook Messenger для Windows и MacOS прекратит работу в декабре 2025 года
ИИ убивает Википедию: посещаемость упала в разы