Робот-пылесос Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop 5 преодолевает пороги до 40 мм

Xiaomi представила новый робот-пылесос Mijia Robot Vacuum Mop 5, уже появившийся в продаже в Китае. Модель ориентирована на эффективную уборку в квартирах с порогами, коврами и домашними животными, сочетая мощность и компактность.

Характеристики Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop 5

Корпус устройства имеет толщину всего 7,9 см, что позволяет ему легко заезжать под мебель и доставаться труднодоступным местам. Внутри установлен мощный двигатель с силой всасывания до 23 000 Па, а специальная щетка с двойными лезвиями предотвращает намотки волос и шерсти животных.

Одной из главных особенностей модели является система распознавания объектов на базе ИИ, способная идентифицировать до 130 типов предметов от носков и проводов до весов или игрушек. Пылесос может преодолевать пороги высотой до 40 мм, что делает его подходящим для разных типов покрытия.

Для влажной уборки используется бионическая система, имитирующая ручную мойку пола, с тремя режимами подачи воды.

Mijia Robot Vacuum Mop 5 предлагается в двух версиях:

стандартной – с обычным резервуаром для воды;

расширенной – с автоматической системой подачи и слива воды через док-станцию

Стоимость новинки составляет от $450 до $520 (в пересчете с юаней) в зависимости от комплектации.