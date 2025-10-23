Робот-пилосос Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop 5 долає пороги до 40 мм23.10.25
Xiaomi представила новий робот-пилосос Mijia Robot Vacuum Mop 5, що вже з’явився у продажу у Китаї. Модель орієнтована на ефективне прибирання у квартирах з порогами, килимами та домашніми тваринами, поєднуючи потужність та компактність.
Характеристики Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop 5
Корпус пристрою має товщину всього 7,9 см, що дозволяє йому легко заїжджати під меблі та діставатися важкодоступним місцям. Усередині встановлено потужний двигун із силою всмоктування до 23 000 Па, а спеціальна щітка із подвійними лезами запобігає намотування волосся та вовни тварин.
Однією з головних рис моделі є система розпізнавання об’єктів на базі ІІ, здатна ідентифікувати до 130 типів предметів від шкарпеток і проводів до ваг або іграшок. Пилосос може долати пороги заввишки до 40 мм, що робить його придатним для різних типів покриття.
Для вологого прибирання використовується біонічна система, що імітує ручне миття підлоги з трьома режимами подачі води.
Mijia Robot Vacuum Mop 5 пропонується у двох версіях:
- стандартною – зі звичайним резервуаром для води;
- розширеною – з автоматичною системою подачі та зливу води через док-станцію
Вартість новинки складає від $450 до $520 (у перерахунку з юаней), залежно від комплектації.
