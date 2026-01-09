  

Roborock представила робот-пылесос с двумя ногами на CES 2026

09.01.26

Roborock Saros Rover

 

На выставке CES 2026 компания Roborock продемонстрировала прототип робота-пылесоса Saros Rover, отличительной особенностью которого стала конструкция с двумя выдвижными независимыми «ногами» на колёсах, предназначенными для уборки лестниц.

 

Каждая из опор Roborock Saros Rover способна двигаться и регулироваться по высоте отдельно от другой, что позволяет устройству подниматься по ступеням с сохранением устойчивости. За счёт такой схемы робот может имитировать человеческую манеру передвижения: поочерёдно поднимать и опускать каждую ногу, выполнять небольшие прыжки, резкие повороты, внезапные остановки и менять направление движения без потери баланса на неровной поверхности. Встроенная система самобалансировки предотвращает опрокидывание устройства даже при внешнем воздействии или толчке.

 

На программном уровне Saros Rover использует алгоритмы искусственного интеллекта в сочетании с набором датчиков движения и данными трёхмерного пространственного анализа. Это позволяет роботу распознавать окружающую обстановку и с высокой точностью управлять движением колёсных опор при преодолении сложных участков.

 

Roborock Saros Rover

 

Модель ориентирована на эксплуатацию в многоуровневых домах и способна поэтапно очищать лестничные пролёты при подъёме на следующий этаж. Такой подход заметно сокращает количество недоступных зон и обеспечивает уборку участков, которые остаются вне досягаемости для традиционных роботов-пылесосов. Кроме того, Saros Rover может перемещаться по ступеням боком, поочерёдно задействуя две независимые опоры, что позволяет более тщательно обрабатывать каждую ступень.

 

Устройство рассчитано не только на работу с прямыми лестницами. По информации Roborock, робот способен справляться с изогнутыми маршами, ковровыми покрытиями и ступенями с закруглёнными краями. Также заявлена возможность преодоления уклонов и сложных многоуровневых порогов между помещениями, где требуется дополнительная высота и тяговое усилие.

 

В компании отмечают, что Saros Rover на данный момент находится на стадии разработки. Сроки выхода устройства на рынок, его стоимость и регионы доступности пока не раскрываются.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
739
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

29.12.25
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
views
47
comments 0
Top news 2025

Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.

29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
09.01.26 | 18.36
Roborock представила робот-пылесос с двумя ногами на CES 2026   
Roborock Saros Rover

На выставке CES 2026 компания Roborock продемонстрировала прототип робота-пылесоса Saros Rover, отличительной особенностью которого стала конструкция с двумя выдвижными независимыми «ногами» на колёсах

09.01.26 | 15.07
Acer Veriton — новая линейка устройств от мини AI станции до мощного Tower ПК   
Acer Veriton RA100 AI

На выставке CES 2026 компания Acer анонсировала пять новых настольных систем семейства Veriton, ориентированных на корпоративный сегмент и бизнес-пользователей

09.01.26 | 18.36
Roborock представила робот-пылесос с двумя ногами на CES 2026
09.01.26 | 15.07
Acer Veriton — новая линейка устройств от мини AI станции до мощного Tower ПК
09.01.26 | 13.20
Garmin представила систему контроля слепых зон для грузовиков
09.01.26 | 10.14
Baseus Spacemate RD1 Pro — универсальная док-станция ​​»15 в 1″ с поддержкой беспроводной зарядки Qi 2
09.01.26 | 06.43
LG представила ультратонкий OLED evo W6 на CES 2026
08.01.26 | 19.03
Asus ROG XREAL R1 AR — игровые очки генерирующие изображение диагональю 171”
08.01.26 | 17.50
Intel Core Ultra 300 — новые процессоры имеют прирост до 77% игровой производительности
08.01.26 | 16.27
Samsung OLED S95H — 48” игровой монитор с экраном 165 Гц и самой яркой подсветкой
08.01.26 | 14.15
Оповещение про повестку будет приходить в Дія
08.01.26 | 13.09
Intel теряет позиции в Steam. AMD уже в 45 % ПК
08.01.26 | 12.40
Купить смартфоны Poco M8 и Poco M8 Pro уже можно на AliExpress
08.01.26 | 10.07
MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z – самая мощная видеокарта серии
08.01.26 | 08.08
Ноутбуки Acer на CES 2026: новые Intel Core Ultra Series 3 и Copilot+
08.01.26 | 06.58
Продажи электрокаров падают — в США и вовсе на 30 %
07.01.26 | 18.52
GTA VI точно выйдет в 2026 году и будет стоить менее $100