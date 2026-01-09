Roborock представила робот-пылесос с двумя ногами на CES 2026

На выставке CES 2026 компания Roborock продемонстрировала прототип робота-пылесоса Saros Rover, отличительной особенностью которого стала конструкция с двумя выдвижными независимыми «ногами» на колёсах, предназначенными для уборки лестниц.

Каждая из опор Roborock Saros Rover способна двигаться и регулироваться по высоте отдельно от другой, что позволяет устройству подниматься по ступеням с сохранением устойчивости. За счёт такой схемы робот может имитировать человеческую манеру передвижения: поочерёдно поднимать и опускать каждую ногу, выполнять небольшие прыжки, резкие повороты, внезапные остановки и менять направление движения без потери баланса на неровной поверхности. Встроенная система самобалансировки предотвращает опрокидывание устройства даже при внешнем воздействии или толчке.

На программном уровне Saros Rover использует алгоритмы искусственного интеллекта в сочетании с набором датчиков движения и данными трёхмерного пространственного анализа. Это позволяет роботу распознавать окружающую обстановку и с высокой точностью управлять движением колёсных опор при преодолении сложных участков.

Модель ориентирована на эксплуатацию в многоуровневых домах и способна поэтапно очищать лестничные пролёты при подъёме на следующий этаж. Такой подход заметно сокращает количество недоступных зон и обеспечивает уборку участков, которые остаются вне досягаемости для традиционных роботов-пылесосов. Кроме того, Saros Rover может перемещаться по ступеням боком, поочерёдно задействуя две независимые опоры, что позволяет более тщательно обрабатывать каждую ступень.

Устройство рассчитано не только на работу с прямыми лестницами. По информации Roborock, робот способен справляться с изогнутыми маршами, ковровыми покрытиями и ступенями с закруглёнными краями. Также заявлена возможность преодоления уклонов и сложных многоуровневых порогов между помещениями, где требуется дополнительная высота и тяговое усилие.

В компании отмечают, что Saros Rover на данный момент находится на стадии разработки. Сроки выхода устройства на рынок, его стоимость и регионы доступности пока не раскрываются.