Roborock представила робот-пилосос із двома ногами на CES 2026

На виставці CES 2026 компанія Roborock продемонструвала прототип робота-пилососа Saros Rover, відмінною особливістю якого стала конструкція з двома незалежними висувними «ногами» на колесах, призначеними для прибирання сходів.

Кожна з опор Roborock Saros Rover здатна рухатися та регулюватися по висоті окремо від іншої, що дозволяє пристрою підніматися сходами зі збереженням стійкості. За рахунок такої схеми робот може імітувати людську манеру пересування: по черзі піднімати та опускати кожну ногу, виконувати невеликі стрибки, різкі повороти, раптові зупинки та змінювати напрямок руху без втрати балансу на нерівній поверхні. Вбудована система самобалансування запобігає перекиданню пристрою навіть при зовнішній дії або поштовху.

На програмному рівні Saros Rover використовує алгоритми штучного інтелекту у поєднанні з набором датчиків руху та даними тривимірного просторового аналізу. Це дозволяє роботу розпізнавати навколишнє оточення і з високою точністю керувати рухом колісних опор при подоланні складних ділянок.

Модель орієнтована на експлуатацію в багаторівневих будинках і здатна поетапно очищати сходові прольоти під час підйому наступного поверху. Такий підхід помітно скорочує кількість недоступних зон та забезпечує прибирання ділянок, що залишаються поза досяжністю для традиційних роботів-пилососів. Крім того, Saros Rover може переміщатися по сходах боком, по черзі задіявши дві незалежні опори, що дозволяє ретельніше обробляти кожен ступінь.

Пристрій розрахований не тільки на роботу з прямими сходами. За інформацією Roborock, робот здатний справлятися з вигнутими маршами, килимовими покриттями та сходами із закругленими краями. Також заявлено можливість подолання ухилів та складних багаторівневих порогів між приміщеннями, де потрібна додаткова висота та тягове зусилля.

У компанії відзначають, що Saros Rover зараз перебуває на стадії розробки. Терміни виходу пристрою на ринок, його вартість та регіони доступності поки що не розкриваються.