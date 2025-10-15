Redmi G34WQ 2026 — недорогой монитор с 34 дюймовым экраном частотой 180 Гц15.10.25
Xiaomi представила новый бюджетный игровой монитор Redmi G34WQ 2026. Новинка получила изогнутую 34-дюймовую VA-панель с разрешением WQHD (3440 × 1440 пикселей), частотой обновления до 180 Гц и поддержкой HDR400.
Экран с радиусом кривизны 1500R и соотношением сторон 21:9 делает модель особенно привлекательной для геймеров и любителей фильмов. Заявленное время отклика — 1 мс (GtG), контрастность достигает 3500:1. Монитор охватывает 95% цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB, обеспечивая точную цветопередачу и глубину цвета 10 бит.
Поддержка AMD FreeSync Premium и сертификация HDR400 позволяют добиться плавного изображения без разрывов кадров и улучшенного динамического диапазона.
На мониторе Redmi G34WQ 2026 расположены два порта HDMI 2.0, два DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиовыход. Монитор получил тонкие рамки с трёх сторон, регулируемую подставку и RGB-подсветку на задней панели.
В Китае Redmi G34WQ 2026 уже поступил в продажу по цене около $200 — это делает его одним из самых доступных ультрашироких игровых мониторов с частотой 180 Гц на рынке.
