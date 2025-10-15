Redmi G34WQ 2026 – недорогий монітор з 34 дюймовим екраном частотою 180 Гц

Xiaomi представила новий бюджетний ігровий монітор Redmi G34WQ 2026. Новинка отримала вигнуту 34-дюймову VA-панель з роздільною здатністю WQHD (3440 × 1440 пікселів), частотою оновлення до 180 Гц та підтримкою HDR400.

Екран з радіусом кривизни 1500R та співвідношенням сторін 21:9 робить модель особливо привабливою для геймерів та любителів фільмів. Заявлений час відгуку – 1 мс (GtG), контрастність досягає 3500:1. Монітор охоплює 95% колірного простору DCI-P3 і 100% sRGB, забезпечуючи точну передачу кольору і глибину кольору 10 біт.

Підтримка AMD FreeSync Premium та сертифікація HDR400 дозволяють досягти плавного зображення без розривів кадрів та покращеного динамічного діапазону.

На моніторі Redmi G34WQ 2026 розташовані два порти HDMI 2.0, два DisplayPort 1.4 та 3,5-мм аудіовиход. Монітор отримав тонкі рамки з трьох сторін, регульовану підставку та RGB-підсвічування на задній панелі.

У Китаї Redmi G34WQ 2026 вже надійшов у продаж за ціною близько $200 — це робить його одним із найдоступніших ультрашироких ігрових моніторів із частотою 180 Гц на ринку.