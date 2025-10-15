01.10.25
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
views
38
comments 0
Logitech MX Master 4 test

Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.