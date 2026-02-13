  

Разрешения для программ в Windows 11 будут запрашиваться как на смартфонах

13.02.26

Google Pixel 6 Windows 11

 

Microsoft готовит изменения в системе безопасности Windows 11, которые сделают взаимодействие с приложениями более похожим на модель смартфонов. Компания намерена внедрить запросы разрешений перед тем, как программы получат доступ к чувствительным ресурсам устройства — файловой системе, камере или микрофону.

 

Новая модель безопасности Windows

 

Новые механизмы реализуются в рамках инициатив Windows Baseline Security Mode и User Transparency and Consent. Они затронут операционную систему, установленную более чем на миллиарде устройств, и будут внедряться постепенно. В Microsoft подчеркивают, что изменения будут разворачивать в сотрудничестве с разработчиками, корпоративными клиентами и партнерами экосистемы, а сами механизмы и сроки внедрения планируют корректировать на основе обратной связи.

 

Инженер платформы Windows Логан Айер пояснил, что обновленная модель безопасности стала ответом на распространенную проблему: приложения все чаще вмешиваются в настройки системы, устанавливают нежелательное программное обеспечение или меняют ключевые параметры Windows без согласия пользователя. По его словам, новая модель позволит пользователям ясно видеть, какие программы имеют доступ к чувствительным ресурсам, включая файловую систему и аппаратные компоненты вроде камеры и микрофона. В случае обнаружения неизвестного приложения доступ можно будет отозвать.

 

Разрешения как на смартфонах

 

После внедрения изменений Windows начнет запрашивать разрешение в ситуациях, когда приложения пытаются получить доступ к конфиденциальным данным или установить дополнительное программное обеспечение. Такой подход уже давно используется на мобильных устройствах. Пользователи смогут как разрешать, так и отклонять запросы, а также менять свое решение в любой момент после предоставления доступа.

 

Режим Windows Baseline Security Mode будет по умолчанию активировать механизмы контроля целостности во время выполнения. Это позволит запускать только должным образом подписанные приложения, службы и драйверы. При этом пользователи и IT-администраторы сохранят возможность отключать ограничения для отдельных программ при необходимости.

 

Больше прозрачности и контроля

 

Инициатива User Transparency and Consent направлена на создание более понятной системы уведомлений о решениях, связанных с безопасностью. Windows будет информировать пользователя о попытках приложений получить доступ к файлам, камере или микрофону либо установить дополнительное ПО. Таким образом компания стремится предоставить больше прозрачности и контроля над тем, как программы взаимодействуют с системой и данными.

 

В Microsoft отмечают, что новые требования к прозрачности будут распространяться и на приложения, и на ИИ-агентов. Ожидается, что это повысит уровень контроля для пользователей и администраторов, а также позволит лучше отслеживать поведение программ в системе.

 

Часть более широкой стратегии безопасности

 

Изменения являются частью более широкой программы Secure Future Initiative, которую Microsoft запустила в ноябре 2023 года. Поводом для нее стал критический отчет Совета по обзору кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США, в котором культура безопасности компании была охарактеризована как недостаточная. Документ появился после взлома Exchange Online: в мае 2023 года китайская хакерская группа Storm-0558 похитила ключ подписи потребительских сервисов Microsoft и получила масштабный доступ к облачным сервисам компании.

 

Параллельно Microsoft объявила о дополнительных мерах безопасности. Компания планирует усилить защиту входов в Entra ID от атак с внедрением скриптов, полностью отключила элементы ActiveX в приложениях Microsoft 365 и Office 2024 для Windows, а также обновила стандартные настройки безопасности Microsoft 365, заблокировав доступ к файлам SharePoint, OneDrive и Office через устаревшие протоколы аутентификации.


